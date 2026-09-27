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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح: لغة الانسحاب

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
البهى عمرو

استعرض برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد تقديم روان أبو العينين وسارة مجدي مقال للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «لغة الانسحاب».

وقالت الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح تابعت مشهد الوفود وهي تغادر قاعة الأمم المتحدة مع بدء خطاب نتنياهو، واحد يقوم، ثم آخر، ثم صفوف من المقاعد تخلو أمام الكاميرات، شعرت أن لغة الانسحاب كانت أكثر قوة وحققت ما عجزت بيانات كثيرة عنه.

كنت أنظر إلى المقاعد وأفكر في غزة في أم تحاول أن تطمئن طفلها وهي نفسها لا تعرف أين سيكونان غدًا، في أب يبحث عن طعام لأسرته، وفي طفل صار صوت الطائرات جزءًا من يومه، عندما نسمع ونشاهد كل هذا، نفهم لماذا اختار المندوبون أن يغادروا القاعة.

نتنياهو يستطيع أن يقف أمام المنصة ويتحدث كما يشاء، أما الكراسي الخالية وصورة الوفود وهي تخرج، وصلت إلى الناس قبل أن ينتهي خطابه، كانت رسالة غضب ورفض، ورسالة تضامن مع بشر ينتظرون من العالم أن يراهم.

أعرف أن الانسحاب لن يوقف القصف، وأعرف أيضًا قيمة أن يرى أهل غزة أن العالم لم يعتد ما يجري لهم، لكنني أتمنى من الدول التي غادرت القاعة أن تحمل موقفها معها إلى الاجتماعات والقرارات التالية، الناس هناك يحتاجون وقفًا للحرب، وطعامًا ودواءً يدخلان إليهم، وفرصة للحياة.

أن يغادر دبلوماسي القاعة، وهو يعرف أن مهمته أن يبقى ويتحدث، وأن الاختلاف بين الدول يُدار عادة بالكلمات، ومع ذلك اختار الانسحاب، ربما شعر، كما شعر كثيرون منا، بأن تكرار الخطاب أمام صور غزة لم يعد يحتمل، الأطفال الذين فقدوا بيوتهم لا يستطيعون انتظار جولة جديدة من تبرير ما حدث لهم، والأمهات اللاتي فقدن أبنائهن لا يجدن في الكلمات ما يخفف انتظارهن.

جاء الرفض ومغادرة القاعة من وفود تنتمي إلى بلاد مختلفة، وشعر الناس أن ألم غزة وصل إلى ضمائر بعيدة. أتمنى أن تحتفظ هذه الدول بالشجاعة نفسها حين تنتقل المناقشات من قاعة الجمعية العامة إلى الأماكن التي تُتخذ فيها القرارات الحاسمة والمؤثرة.

الموقف الذي بدأ داخل القاعة يحتاج أن يستمر خارجها، تستطيع هذه الدول أن تضغط لوقف الحرب، وأن تتمسك بوصول المساعدات وحماية المدنيين، وأن تسأل في كل اجتماع عما تحقق على الأرض. ولكن حين يغادر المندوب مقعده احتجاجًا، يحمل معه مسؤولية أن يعود إلى عمله أكثر إصرارًا على إنقاذ الناس.

رأيت في خروج الوفود غضبًا شعرت به كلما وقفت عاجزة أمام أخبار غزة.

كانت لغة الانسحاب واضحة في الأمم المتحدة، وسيكون معناها أعمق حين يصل إلى غزة صباح لا يوقظ فيه الخوف الأطفال، وتستطيع أم أن تقول لابنها، بصدق، إن الغد سيكون أكثر أمانًا.

إلهام أبو الفتح صباح البلد صدى البلد الأخبار لغة الانسحاب

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