قبول 5 آلاف فرد.. نتيجة المتقدمين لمهنة مساعد الخدمات الصحية

أعلنت وزارة العمل عن اعتماد نتائج المرحلة الأولى من اختبارات مهنة "مساعد الخدمات الصحية"، وإتاحتها إلكترونيًا لأول مرة، مع الاستعداد الجاري لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "مهني 2030".

​أبرز أرقام ونتائج المرحلة الأولى

​إجمالي المتقدمين: 6,374 متدربًا.

​الحاضرون للاختبارات: 5,732 متدربًا.

​عدد الناجحين: 5,732 ناجحًا (بنسبة نجاح بلغت 67% من إجمالي الحاضرين).

​المتغيبون: 642 متدربًا.

​نطاق التنفيذ: أجريت الاختبارات على مدار 6 مراحل داخل 34 مركزًا موزعة على 17 محافظة، بتنسيق مشترك بين وزارتي العمل والصحة.

​خطوة رسمية للتوظيف: بدأت وزارة العمل بالفعل في استكمال إجراءات إصدار شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة للناجحين، بما يتيح لهم دخول سوق العمل رسميًا ومنح أصحاب الأعمال آلية واضحة للتحقق من كفاءتهم.

​فلسفة جديدة لتأهيل الشباب

و​أكد وزير العمل، حسن رداد، أن الوزارة تنتقل بشكل تكاملي من فلسفة "تشغيل ما أمكن تدريبه" إلى فلسفة "تدريب ما يمكن تشغيله"، بهدف ضمان قدرة العمالة المصرية على المنافسة بقوة في سوقي العمل المحلي والخارجي.

​ويأتي تنفيذ هذه الاختبارات تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العمل، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس الصحي المصري، لتعزيز تكامل منظومة التدريب والتأهيل والاعتماد المهني.

​الاستعدادات للمرحلة الثانية من “مهني 2030”

و​تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع والتي تشهد توسعًا أكبر بالتنسيق مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم وتمويل برامج رفع كفاءة الشباب وتطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

​الاستعلام عن النتيجة

و​تيسيرًا على الشباب، أتاحت وزارة العمل نتيجة اختبارات مهنة "مساعد الخدمات الصحية" إلكترونيًا لأول مرة، حيث يمكن للمتدربين الاستعلام عن نتائجهم مباشرة عبر الرابط التالي:

الاستعلام عن نتيجة مهنة مساعد الخدمات الصحية

إطلاق دورة جديدة بالمعهد القومي للاتصالات

و​أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التقديم لدورة تدريبية جديدة ضمن مبادرة "شباب مصر الرقمية - برنامج الجاهز للتوظيف"، وذلك في إطار جهود الدولة لإعداد كوادر مؤهلة ومزودة بالمهارات الرقمية المتقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

​تفاصيل المنحة وشروط التقديم

​نوع البرنامج: منحة تدريبية مجانية بالكامل.

​المدة الإجمالية: أربعة أشهر مقسمة إلى ثلاثة أشهر تدريب تقني ومهاري، يعقبها شهر تدريب عملي.

​الفئة المستهدفة: خريجو الجامعات بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ التخرج.

​الموعد النهائي للتقديم: 1 أكتوبر.

​بداية التدريب: 17 أكتوبر.

​الهيكل التدريبي والمسارات المتاحة

و​يتضمن البرنامج مرحلتين أساسيتين لتأهيل المتدربين بشكل متكامل:

​التدريب التقني والمهاري (3 أشهر): يُنفذ بمقر المعهد ويغطي 6 مسارات تكنولوجية متقدمة (الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، هندسة DevOps، هندسة الاتصالات، البنية التحتية للشبكات وعوامل التمكين، الإلكترونيات والأنظمة المدمجة)، إلى جانب برامج لتنمية المهارات الشخصية واللغوية.

​التدريب العملي (شهر واحد): يُنفذ داخل الجهات الشريكة التي تضم أكثر من 100 شركة متخصصة.

​ميزة إضافية: يوفر المعهد وسائل انتقال مخصصة من عدة نقاط رئيسية تيسيرًا على المتدربين وتنقلاتهم طوال فترة البرنامج.

​طرق التقديم والتواصل

​رابط التقديم الإلكتروني: اضغط هنا للتقديم

​البريد الإلكتروني للاستفسارات: [email protected]