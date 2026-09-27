قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ترتفع أسعار الأرز؟.. تأثير الطلب والبدائل الغذائية على السوق
الجيش الإيراني يعلن جاهزيته لمواجهة هجوم أمريكي جديد محتمل
من بينهم إيران وروسيا .. بريطانيا تكشف من يقف وراء محاولة تفجير قاعدة راف فيرفورد
أمين البحوث الإسلاميَّة يشارك في افتتاح كليَّتَي القرآن الكريم للقراءات
مدرب حراس الوداد السابق: عموتة تلقى 6 عروض ومش عايز يمشي من الأهلي| فيديو وصور
«اليابان شريكنا الأول».. وزير التعليم يعلن خطة للوصول إلى 500 مدرسة يابانية في مصر بحلول 2030
تشكيل الزمالك لمواجهة مودرن سبورت وديا
مصرع سائحين فلبينيين وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب حافلة سياحية في ألمانيا
ضراير.. القبض على سيدتين تعديتا على بعضهما بالضرب في القاهرة
الحرس الثوري يهدد باستهداف السفن الأمريكية في المحيط الهندي
مساعد عموتة: بنشرقي مزاجي وشعبية الأهلي الأعلى وصلاح هيتعب مع طرابزن| فيديو وصور
راكبين موتوسيكل.. سقوط لصوص الموبايلات من المواطنين بمدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبول 5 آلاف فرد.. نتيجة المتقدمين لمهنة مساعد الخدمات الصحية

وزارة العمل
وزارة العمل
قسم الخدمات

أعلنت وزارة العمل عن اعتماد نتائج المرحلة الأولى من اختبارات مهنة "مساعد الخدمات الصحية"، وإتاحتها إلكترونيًا لأول مرة، مع الاستعداد الجاري لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع "مهني 2030".

​أبرز أرقام ونتائج المرحلة الأولى

إجمالي المتقدمين: 6,374 متدربًا.

الحاضرون للاختبارات: 5,732 متدربًا.

عدد الناجحين: 5,732 ناجحًا (بنسبة نجاح بلغت 67% من إجمالي الحاضرين).

وظائف وزارة العمل 2026

المتغيبون: 642 متدربًا.

نطاق التنفيذ: أجريت الاختبارات على مدار 6 مراحل داخل 34 مركزًا موزعة على 17 محافظة، بتنسيق مشترك بين وزارتي العمل والصحة.

خطوة رسمية للتوظيف: بدأت وزارة العمل بالفعل في استكمال إجراءات إصدار شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة المهنة للناجحين، بما يتيح لهم دخول سوق العمل رسميًا ومنح أصحاب الأعمال آلية واضحة للتحقق من كفاءتهم.

أفراد أمن وصنايعية.. وزارة العمل تعلن عن وظائف برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه

​فلسفة جديدة لتأهيل الشباب

و​أكد وزير العمل، حسن رداد، أن الوزارة تنتقل بشكل تكاملي من فلسفة "تشغيل ما أمكن تدريبه" إلى فلسفة "تدريب ما يمكن تشغيله"، بهدف ضمان قدرة العمالة المصرية على المنافسة بقوة في سوقي العمل المحلي والخارجي.

​ويأتي تنفيذ هذه الاختبارات تفعيلًا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة العمل، ووزارة الصحة والسكان، والمجلس الصحي المصري، لتعزيز تكامل منظومة التدريب والتأهيل والاعتماد المهني.

وزارة العمل

​الاستعدادات للمرحلة الثانية من “مهني 2030”

و​تمهيدًا لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع والتي تشهد توسعًا أكبر بالتنسيق مع القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، تم توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل لدعم وتمويل برامج رفع كفاءة الشباب وتطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

​الاستعلام عن النتيجة

و​تيسيرًا على الشباب، أتاحت وزارة العمل نتيجة اختبارات مهنة "مساعد الخدمات الصحية" إلكترونيًا لأول مرة، حيث يمكن للمتدربين الاستعلام عن نتائجهم مباشرة عبر الرابط التالي:

الاستعلام عن نتيجة مهنة مساعد الخدمات الصحية

وزارة العمل - أرشيفية

إطلاق دورة جديدة بالمعهد القومي للاتصالات

و​أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التقديم لدورة تدريبية جديدة ضمن مبادرة "شباب مصر الرقمية - برنامج الجاهز للتوظيف"، وذلك في إطار جهود الدولة لإعداد كوادر مؤهلة ومزودة بالمهارات الرقمية المتقدمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.

​تفاصيل المنحة وشروط التقديم

نوع البرنامج: منحة تدريبية مجانية بالكامل.

المدة الإجمالية: أربعة أشهر مقسمة إلى ثلاثة أشهر تدريب تقني ومهاري، يعقبها شهر تدريب عملي.

الفئة المستهدفة: خريجو الجامعات بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ التخرج.

وزارة العمل

الموعد النهائي للتقديم: 1 أكتوبر.

بداية التدريب: 17 أكتوبر.

​الهيكل التدريبي والمسارات المتاحة

و​يتضمن البرنامج مرحلتين أساسيتين لتأهيل المتدربين بشكل متكامل:

التدريب التقني والمهاري (3 أشهر): يُنفذ بمقر المعهد ويغطي 6 مسارات تكنولوجية متقدمة (الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، هندسة DevOps، هندسة الاتصالات، البنية التحتية للشبكات وعوامل التمكين، الإلكترونيات والأنظمة المدمجة)، إلى جانب برامج لتنمية المهارات الشخصية واللغوية.

التدريب العملي (شهر واحد): يُنفذ داخل الجهات الشريكة التي تضم أكثر من 100 شركة متخصصة.

وزارة العمل

ميزة إضافية: يوفر المعهد وسائل انتقال مخصصة من عدة نقاط رئيسية تيسيرًا على المتدربين وتنقلاتهم طوال فترة البرنامج.

​طرق التقديم والتواصل

رابط التقديم الإلكتروني: اضغط هنا للتقديم

البريد الإلكتروني للاستفسارات: [email protected]

وزارة العمل مهني 2030 مساعد الخدمات الصحية توظيف وظائف نشرة التوظيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

مضيق هرمز

إيران تنشر «رسالة اعتذار» من مالكي سفينة عبرت مضيق هرمز «دون تصريح»

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

الارصاد الجوية

هل الأمطار ستصل القاهرة؟.. الأرصاد توضح

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

ترشيحاتنا

سيارة شرطة بريطانية

64 سيارة شرطة بريطانية تتحول إلى خردة.. وقيمتها الأصلية 2.5 مليون جنيه إسترليني

أفراح الوسط الفني

من تميم يونس إلى ديانا هشام وابن صابرين.. أفراح النجوم تزين صيف 2026

سيارات عائلية

للعائلات.. أبرز 5 سيارات عائلية بـ 7 مقاعد موديل 2027 في مصر

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

فايا يونان
فايا يونان
فايا يونان

جذابة جدًا وجريئة.. شاهد إطلالات نادين نسيب نجيم في حنة صديقتها.. صور

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

فيديو

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

المزيد