محافظ الإسكندرية: عروس البحر تظل نموذجاً حياً للتواصل بين الحضارات

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام يمثل محطة هامة لتسليط الضوء على القيمة الاستراتيجية للقطاع السياحي ودوره الفاعل في مد جسور التقارب والسلام والتبادل الثقافي بين الشعوب.

الإسكندرية تظل دائماً النموذج الحي لرسالة التواصل بين الحضارات

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، تظل دائماً النموذج الحي لرسالة التواصل بين الحضارات، بما تزخر به من إرث تاريخي وثقافي فريد جعل منها عبر العصور نقطة التقاء أصيلة لمختلف ثقافات العالم.

وشدد محافظ الإسكندرية على أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في فتح آفاق جديدة أمام السياحة المستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمنظومة السياحية، لتظل الثغر دائماً الوجهة الرائدة التي تدمج بين أصالة التاريخ وروعة الحاضر.

هذا ويأتي يوم السياحة العالمي 2026 تحت شعار: «الأجندة الرقمية والذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم السياحة». حيث يبرز شعار هذا العام دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة مستقبل السياحة، عبر دعم اتخاذ القرار، وتحسين تجربة الزائر، وتنمية المهارات، ورفع كفاءة إدارة المقاصد السياحية، بما يسهم في بناء سياحة أكثر ذكاء وشمولا واستدامة، مع الحفاظ على الهوية والتراث والمقومات المميزة لكل مقصد.