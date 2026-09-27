سيدة تطعن أخرى بسلاح أبيض فى مشاجرة بطوخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طو خ بمحافظة القليوبية من ضبط سيدة، لاتهامها بالتعدي على سيدة أخرى باستخدام سلاح أبيض ، وطعنها مرتين في منطقة البطن، وذلك بإحدى قرى مركز ومدينة طوخ، على خلفية خلافات بينهما بسبب الجيرة وجرى نقل المصابة لمستشفي بنها الجامعي وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين سيدتين، أسفرت عن إصابة إحداهما بطعنتين في منطقة البطن، وتم نقل المجني عليها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ضبط المتهمة



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد وضبط المتهمة، والتحفظ عليها والسلاح المستخدم في الواقعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ القرار القانوني المناسب.