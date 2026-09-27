إحالة مجدي شطة للجنايات بتهمة حيازة مخدر الأيس.. وهذه عقوبته

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة مطرب المهرجانات مجدي شطة، للجنايات، وذلك علي خلفية اتهامه بالاتجار في مخدر الآيس.

أنا مكنش معايا أي حاجة



وجاء في اعترافات مجدي شطة أمام جهات التحقيق، انه تم القبض عليه اثناء أحيائه فرح في منطقة محمد نجيب في المرج بالقاهرة قائلاً : "أنا مكنش معايا أي حاجة".

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاز وأحرز 6 جرامات آيس داخل 10 أكياس ، 480 جنيه بالإضافة إلي هاتفي محمول بحوزته آنذاك.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة بمنطقة المرج، أثناء تواجده في محيط حملة أمنية استهدفت أحد تجار المواد المخدرة، حيث كشفت التحريات الأولية عن أنه كان بصدد شراء مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وبالتحريات، عثرت قوات الأمن بحوزة المتهم على كمية من المواد المخدرة، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المرج لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.

وأوضحت التحقيقات أن عملية الضبط جاءت خلال مداهمة أمنية استهدفت أحد مروّجي المخدرات، حيث تصادف وجود مجدي شطة في موقع الضبط، وتم القبض عليه مع المتهم الرئيسي والتحقيق معهما لكشف ملابسات الواقعة.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.