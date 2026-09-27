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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يعلن الانتهاء من تنفيذ مشروع «دليل أملاك الدولة» بمركز الزرقا

محافظ دمياط
محافظ دمياط
أ ش أ

أعلن الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الأحد، الانتهاء من تنفيذ مشروع «دليل أملاك الدولة» بمركز الزرقا، وذلك ضمن البروتوكول الموقّع بين محافظة دمياط والهيئة المصرية العامة للمساحة، والذي يستهدف حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية رقمية موحدة، باستخدام أحدث تقنيات الرفع المساحي ونظم المعلومات الجغرافية GIS.

وأوضح المحافظ -في تصريح اليوم/الأحد/- أن تنفيذ المشروع بدأ بمركز الزرقا، على أن يتم استكمال أعمال حصر وميكنة أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة تباعًا، وفقًا للخطة الموضوعة، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، مرتبطة بالخرائط المساحية، لحصر جميع أملاك الدولة والحفاظ عليها.

وأكد الدكتور حسام الدين فوزي، أن مشروع «دليل أملاك الدولة» يمثل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في إدارة أصول الدولة، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم أعمال التخطيط وصناعة القرار، إلى جانب تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد المحافظ ضرورة مواصلة الجهود وسرعة استكمال أعمال الحصر والميكنة بمختلف أنحاء المحافظة، بما يحقق مستهدفات المشروع في حماية أصول الدولة ورفع والاستناد إلى بيانات دقيقة في دعم خطط التنمية.

الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط مشروع «دليل أملاك الدولة»

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