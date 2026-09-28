موعد مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

يستعد منتخب فرنسا، بقيادة المدرب زين الدين زيدان، لخوض ثاني مبارياته في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الإثنين، ضد خصمه بلجيكا.

ويستضيف ملعب "الملك بودوان" مباراة منتخبي فرنسا وبلجيكا، في خضم منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، نسخة 2027.

وتقع فرنسا رفقة بلجيكا في المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية، رفقة تركيا وإيطاليا.

وحققت فرنسا الفوز على تركيا بهدف دون رد في الجولة الأولى من البطولة، في حين فازت بلجيكا على إيطاليا بهدفين دون رد.

ويفتقد منتخب فرنسا خدمات النجم كيليان مبابي بعدما غادر المعسكر إثر الإصابة التي تعرض لها في الركبة خلال تسجيله هدف فوز الديوك على تركيا يوم الجمعة الماضي.

وستلعب فرنسا ضد بلجيكا من جديد في فترة التوقف الدولي الحالي ولكن على ملعبها، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.



موعد مباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا اليوم في دوري الأمم الأوروبية

تُذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD2.