سر في طريقة عمل المكرونة يجعل طعمها مميزًا.. خطوة بسيطة تصنع الفارق

تعد المكرونة من أكثر الأكلات التي تحظى بشعبية كبيرة داخل البيوت المصرية، فهي من الوجبات السهلة والسريعة التي يمكن تحضيرها بطرق مختلفة، سواء بالصلصة الحمراء أو الصوص الأبيض أو الخضروات أو اللحوم والدجاج.

ورغم سهولة تحضيرها، قد تختلف النتيجة من شخص لآخر، فهناك من يحصل على مكرونة متماسكة ومشبعة بالنكهة، بينما تصبح أحيانًا طرية أكثر من اللازم أو لا تتشرب الصوص بالشكل المطلوب.

ويكمن أحد أهم أسرار الحصول على مكرونة بطعم مميز في طريقة السلق والتعامل معها بعد إخراجها من الماء، وليس فقط في مكونات الصوص المستخدم.

لا تفرطي في سلق المكرونة

من الأخطاء الشائعة ترك المكرونة في الماء المغلي لفترة أطول من اللازم، ما يجعلها شديدة الطراوة وقد تفقد قوامها عند إضافتها إلى الصوص.

لذلك يفضل تسوية المكرونة حتى تصل إلى قوام متماسك من الداخل، خاصة إذا كانت ستكمل تسويتها داخل الصوص، إذ يساعد ذلك على الحفاظ على شكلها وقوامها وعدم تحولها إلى عجينة.

سر ماء سلق المكرونة

ومن الحيل التي يمكن أن تحدث فرقًا واضحًا في قوام الصوص

الاحتفاظ بجزء من ماء السلق بدلًا من التخلص منه بالكامل.

يحتوي ماء السلق على جزء من النشويات التي خرجت من المكرونة أثناء التسوية، ويمكن إضافة كمية صغيرة منه إلى الصوص عند الحاجة، ما يساعد على دمج المكونات معًا ويجعل الصوص أكثر تماسكًا وقدرة على الالتصاق بالمكرونة.

لا تغسلي المكرونة بعد السلق في كل الحالات

غسل المكرونة بالماء بعد سلقها قد يزيل جزءًا من النشويات الموجودة على سطحها، وهي النشويات التي تساعد الصوص على الالتصاق بها.

لذلك، عند تحضير طبق مكرونة ساخن وتقديمه مباشرة مع الصوص، لا تكون هناك حاجة عادة إلى غسلها بالماء البارد بعد السلق.

أما إذا كانت المكرونة ستستخدم في سلطة باردة أو في وصفة تحتاج إلى إيقاف عملية التسوية سريعًا، فقد تختلف الطريقة حسب الوصفة.

أضيفي المكرونة إلى الصوص مباشرة

من الأسرار التي تجعل المذاق أفضل أيضًا عدم ترك المكرونة المسلوقة فترة طويلة بمفردها، وإنما إضافتها إلى الصوص وتقليبها معه على نار هادئة لبضع دقائق.

وتساعد هذه الخطوة على توزيع الصوص جيدًا بين قطع المكرونة، بدلًا من وضع الصوص فوقها فقط عند التقديم، كما تسمح للمكرونة بامتصاص جزء من النكهات الموجودة في الصوص.

الملح أثناء سلق المكرونة

ويعد ضبط الملح من الخطوات المهمة أيضًا، لأن المكرونة نفسها تحتاج إلى أن تحصل على قدر من النكهة أثناء السلق، وليس الاعتماد على الصوص وحده.

ويمكن إضافة الملح إلى ماء السلق قبل وضع المكرونة، مع مراعاة أن الصوص والمكونات الأخرى قد تحتوي أيضًا على الملح، لذلك يجب ضبط الكمية حتى لا يصبح الطبق شديد الملوحة.

اختيار الصوص المناسب

ولا يتوقف نجاح طبق المكرونة على طريقة السلق فقط، بل يلعب الصوص دورًا أساسيًا في النتيجة النهائية.

ففي حالة المكرونة بالصلصة، يمكن تشويح الثوم أو البصل حسب الوصفة قبل إضافة الصلصة، ثم ترك المكونات تتسبك جيدًا حتى تتركز النكهة.

أما المكرونة بالصوص الأبيض، فيفضل الحصول على قوام كريمي متجانس دون أن يكون الصوص سائلًا للغاية، مع إضافة المكرونة إليه وتقليبها جيدًا قبل التقديم.

وفي النهاية، فإن السر الحقيقي في طبق المكرونة المميز هو الجمع بين التسوية الصحيحة، والاحتفاظ بقليل من ماء السلق، وعدم غسل المكرونة عند تقديمها ساخنة، ثم تقليبها مع الصوص قبل التقديم، وهي خطوات بسيطة يمكن أن تجعل النتيجة أكثر تماسكًا ونكهة.