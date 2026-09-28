سعر أودي A6 E-Tron في السعودية

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي A6 سبورت باك إي ترون، وتنتمي A6 سبورت باك لفئة السيارات السيدان الكهربائية الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

أودي A6 سبورت باك إي ترون

أبعاد أودي A6 سبورت باك إي ترون

تأتى سيارة أودي A6 سبورت باك إي ترون في سوق السيارات بطول 4928 مم، وعرض 1923 مم، وارتفاع 1487 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2946 مم .

أودي A6 سبورت باك إي ترون

محرك أودي A6 سبورت باك إي ترون

تستمد سيارة أودي A6 سبورت باك إي ترون قوتها من بطارية سعة 100 كيلووات/ساعة، وبها قوة 367 حصان، وعزم دوران 565 نيوتن/متر، وتتسارع من صفر وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 756 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

أودي A6 سبورت باك إي ترون

مواصفات أودي A6 سبورت باك إي ترون

زودت سيارة أودي A6 سبورت باك إي ترون بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشات عروض رقمية بالكامل، وبها مرايات جانبية بها كاميرا لتقليل مقاومة الهواء وتعزيز الرؤية، وبها سقف زجاجي بنظام التحكم في درجة الشفافية لتعديل دخول الضوء حسب الرغبة.

أودي A6 سبورت باك إي ترون

سعر أودي A6 سبورت باك إي ترون

سعر أودي A6 سبورت باك إي ترون سيتراوح ما بين 250 إلي 325 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة أودي في صناعة السيارات

أُسست الشركة بعد خلاف بين المؤسس أوجست هورش وشركته القديمة، فاستخدم الترجمة اللاتينية للقب عائلته "هورش" التي تعني بالألمانية "استمع أو انصت" ليصبح الاسم "أودي".

أودي A6 سبورت باك إي ترون

وأطلقت أول سيارة أودي (Type A) عام 1910، وتأسيس اتحاد السيارات "أوتو يونيون" وفي عام 1932 اندمجت أودي مع ثلاث شركات ألمانية أخرى لتشكيل مجموعة Auto Union، وهو ما يفسر شعار الحلقات الأربع الشهير الذي يرمز إلى اتحاد هذه الشركات الأربع.