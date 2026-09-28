تشافي يطالب هولندا بمزيد من القوة الهجومية بعد الفوز على صربيا

أكد تشافي هرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا، إنه يشعر بالرضا عن الأسبوع الأول في منصبه في تدريب المنتخب، لافتا إنه يرغب الآن في أن يقدم فريقه أداء هجوميا أكثر قوة في مباراتي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم المقبلتين.

يريد هرنانديز، الفائز بكأس العالم مع منتخب إسبانيا، أن تلعب هولندا بمزيد من القوة الهجومية التي أدت إلى نتيجة إيجابية يوم الخميس الماضي عندما أثمرت هجمات الفريق المستمرة عن تسجيل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام ألمانيا في أمستردام، وأعقب هذا التعادل تحقيق أول فوز تحت قيادة تشابي بالتغلب على صربيا 2-1 أمس.

وقال: "حصد النقاط الثلاث هو الأمر الأهم وأنا سعيد لأننا تمكنا من تحقيق ذلك، لكننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل لأننا لم نضغط بشكل جيد خاصة في الشوط الأول، مع ذلك، أنا راض جدا بعد مرور أسبوع من العمل".

إشادة تشافي

وأشاد تشافي بمهاجم ألكمار ميكس ميردينك الذي خاض أول مباراة له كبديل أمام ألمانيا ثم سجل هدفين في أول مباراة له كأساسي مع المنتخب الهولندي ضد صربيا.

وقال تشافي "ميكس لاعب مجتهد جدا ويفهم الطريقة التي نريد أن نلعب بها، ساعد الفريق بأكثر من مجرد تسجيل الأهداف رغم أن تلك الأهداف ساعدت بالتأكيد، كان العمل الذي قام به من أجل الفريق رائعا".

ويواجه منتخب هولندا نظيره اليوناني في المباراة المقبلة المقرر لها الخميس المقبل، ثم يستضيف صربيا في أيندهوفن يوم الأحد، وكان تشافي واضحا بشأن الجوانب التي تحتاج إلى تحسين مقارنة بالأسبوع الماضي.

واستمر: "على سبيل المثال، كانت هناك لحظات عديدة تعين علينا فيها استغلال المساحات، لكننا لم نفعل، هذا أمر نحتاج إلى تحسينه، وكذلك أمور أخرى مثل توزيع اللاعبين أفقيا في الملعب ونقل الكرة بسرعة أكبر".

وأتم: "لكن الأهم هو أننا نصنع الكثير من الفرص، يشعر اللاعبون بالراحة على أرض الملعب مع الطريقة التي نلعب به، لذا فإن الكثير من الأمور تسير على ما يرام أيضا".