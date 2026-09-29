قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبورة وأمطار ودرجات حرارة مفاجئة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
الأقدمية تحكم.. المنتخب يكشف سر ارتداء مصطفى شوبير قميص الشناوي
قبل لقاء اليوم.. تعرف على منتخب جنوب السودان منافس مصر بتصفيات أفريقيا
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية: للياسمين سحر لا يقاوم
استفد من الإعفاءات والخصومات.. آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية
حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل
بتصميم الفان.. ماذا تقدم فولكس فاجن كرافتر 2026؟
استكمال محاكمة 5 متهمين في خلية أطفيح الإرهابية.. اليوم
ضربات موجعة وخطة مرفوضة.. واشنطن وطهران تتبادلان الانتقادات بشأن مقترح الهدنة
فائض الإنتاج يضغط بقوة.. هل تنقذ بطاقات التموين سوق الدواجن؟
هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية
لإجراءات رد المحكمة.. تأجيل محاكمة المحامية المتهمة بقــتل والدتها بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

القوس
القوس

قد يشعر برج القوس اليوم بأن هناك قرارًا معينًا يقترب من مرحلة الحسم، رغم أنك حاولت خلال الفترة الماضية تأجيل التفكير فيه ربما لم تكن المشكلة في عدم معرفة ما تريده، وإنما في القلق من النتائج التي قد تترتب على اختيارك. امنح نفسك لحظة صادقة مع ذاتك، وحدد ما يتوافق فعلًا مع أهدافك بدلًا من الاستمرار في الوقوف بين أكثر من خيار.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

قد يكون أمامك موقف يتطلب الالتزام بخطة أو تحمل مسؤولية جديدة في العمل. لا تجعل الخوف من تغيير روتينك المعتاد يمنعك من خوض تجربة يمكن أن تضيف إلى خبراتك. وفي الوقت نفسه، لا تقدم على خطوة كبيرة قبل أن تتأكد من قدرتك على الوفاء بالتزاماتها وتنظيم وقتك بالشكل المناسب.

برج القوس اليوم على الصعيد العاطفي

قد تحتاج إلى أن تكون أكثر وضوحًا بشأن مشاعرك، خاصة إذا كنت تشعر بالحيرة تجاه مستقبل علاقة معينة. التهرب من الحديث لن يجعل الأمور أكثر سهولة، بينما يمكن للحوار الصريح أن يكشف لك ما إذا كنتما تسيران في الاتجاه نفسه. وإذا كنت غير مرتبط، فلا تدخل علاقة لمجرد الهروب من الشعور بالوحدة.

 برج القوس وحظك اليوم على الصعيد المالي

قد تفكر في خطوة مالية جديدة أو في شراء شيء كنت تخطط له منذ فترة. قبل اتخاذ القرار، راجع التزاماتك الحالية وتأكد من أن الأمر لن يضغط على ميزانيتك. من الأفضل أن تضع خطة واضحة للإنفاق بدلًا من الاعتماد على قرارات لحظية.

 برج القوس اليوم على الصعيد الصحي

تحتاج إلى الاهتمام براحتك النفسية وعدم ترك التفكير في القرارات والمسؤوليات يسيطر على يومك بالكامل. حاول أن تمنح نفسك وقتًا بعيدًا عن الضغوط، ومارس نشاطًا يساعدك على تفريغ الطاقة السلبية. النوم المنتظم سيكون له دور مهم في تحسين تركيزك ونشاطك.

 نصيحة اليوم لمولود برج القوس

أحيانًا يكون الانتظار مجرد طريقة لتأجيل القرار الذي تعرفه بالفعل. كن صريحًا مع نفسك، وحدد الخطوة التي تريدها، ثم تحرك تدريجيًا دون أن تسمح للخوف من المستقبل بأن يعطلك.

القوس حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم القوس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

حسام حسن

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

باع لهم المنزل واختفى.. مستريح جديد ينصب على أسرة في مليونًا و175 ألف جنيه بأكتوبر

باع المنزل واختفى.. مستريح ينصب على أسرة في مليون و175 ألف جنيه بأكتوبر| مستندات

ترتجع كبير في أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين

الحق اشتري.. تراجع كبير في أسعار سبائك الذهب من 1 لـ100 جرام

ترشيحاتنا

حفل تكريم

مياه القاهرة تكرم أبطال رفع الأثقال من ذوي الهمم والفرق الرياضية

وظائف

مطلوب مهندسين وفنيين وإداريين.. ملتقى توظيف في أكبر المدن الصناعية

شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026

غدًا يبدأ الحجز| شقق الإيجار المنتهي بالتملك 2026.. القيمة الشهرية وشروط التقديم

بالصور

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد