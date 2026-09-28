مصر تمتلك كنوزًا معدنية.. وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا في الفوسفات

قال المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر تمتلك ثروات وكنوزًا معدنية، وتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في الفوسفات.

وأضاف ناجي، عبر فضائية صدى البلد، أن مصر تسعى لامتلاك خرائط للمعادن المختلفة، مما يتيح فرصًا للتعاون مع شركات عالمية خلال الفترة المقبلة.

وقال ناجي إن النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، الذي تنظمه الوزارة، تُعد الأكبر منذ انطلاق المنتدى، مشيرًا إلى أن فعالياتها انطلقت الإثنين تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي».

وأوضح ناجي، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى يؤكد اهتمام الدولة بقطاع التعدين، وإعطاءه أولوية خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة مساهمته في الناتج القومي.

وأشار إلى أن هذه النسخة من المنتدى هي الأولى منذ تحول هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، موضحًا أن مجلس إدارتها يضم عددًا من الجهات المسؤولة عن إصدار التصاريح في الدولة، بما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع المستثمرين.

وأضاف أن مصر تمتلك ثروات معدنية كبيرة تحتاج إلى اكتشافها وتسويقها، موضحًا أن تغيير طبيعة الهيئة يستهدف تطوير آليات التعامل مع المستثمرين، بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار في قطاع التعدين.