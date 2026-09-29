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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل توجد مدينة تحت الهرم ؟ خبير أثري يوضح الحقيقة

الأهرامات
الأهرامات
عبد الخالق صلاح

أكد الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، أن ما جرى اكتشافه حتى الآن من آثار الحضارة المصرية القديمة لا يمثل سوى جزء محدود من حجم التراث الأثري الذي لا يزال مدفونًا في مختلف أنحاء مصر، مشيرا إلى استمرار أعمال التنقيب وظهور اكتشافات جديدة بصورة متواصلة.

وقال خلال لقائه مع الإعلامية «نهال طايل» في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد» إن حجم الإنتاج الحضاري المصري القديم يفوق بكثير ما هو معروض حاليا في المتاحف، موضحا: «إحنا اللي طلعناه واللي موجود على مستوى جميع متاحف العالم لا يمثل 20% من إنتاج الحضارة المصرية».

وأشار إلى أن أعمال التنقيب تكشف باستمرار عن مقابر وتوابيت ومقتنيات أثرية ضخمة، مستشهدا باكتشافات جبانة البوباسطيين، قائلا: «كل ما بتشتغل يا حاير كل ما بتطلع آثار».

وأوضح أن أحد الاكتشافات التي أعلن عنها في جبانة البوباسطيين تضمن 3 آبار دفن، عثر في أحدها على 59 تابوتا، وفي الثاني على نحو 100 تابوت، بينما ضم الثالث نحو 600 تابوت بمومياواتها وحليها ومقتنياتها الجنائزية.

وقال في هذا السياق: «اللي بيقولك تحت الهرم، أعمدة ومدينة والكلام دول كلهم، ناس كذابين.. على مسؤوليتي الشخصية، كذابين».

وتحدث عن الادعاءات المتعلقة باستخدام أجهزة قادرة على اكتشاف ما يوجد على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض، موضحا أن هناك حدودا تقنية لعمليات المسح الأرضي.

وتساءل: «مفيش جهاز يقدر يعمل مسح تحت أرضي أكتر من 15 متر. تقول لي أنت 600 متر، الجهاز ده إيه بقى؟».

الهرم تحت الدكتور خالد سعد الخبير الأثري

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