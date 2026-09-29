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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع جاهزية معدات فايد استعدادًا لمشروع صقر 173

خلال الجولة
خلال الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، اصطفاف معدات مركز ومدينة فايد، استعدادًا للمشاركة في مشروع «صقر ١٧٣ » بمحافظة السويس في إطار رفع درجة الاستعداد والتنسيق بين المحافظات لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وشهدت المتابعة حضور المستشار العسكري للمحافظة، والعميد حمدي هندي، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمحاسب محمد علي، رئيس مركز ومدينة فايد، حيث تمت متابعة جاهزية المعدات والإمكانات المتاحة وقدرتها على التحرك والتعامل مع المواقف الطارئة.

وتأتي مشاركة الإسماعيلية في إطار محاضر تنظيم التعاون والتنسيق بين المحافظة ومحافظات الجوار، والتي تنص على إمكانية تقديم دعم يصل إلى ٢٥٪؜ من إمكانيات المحافظة في حالات الطوارئ والأزمات، وفقًا لاحتياجات الموقف وطبيعة الحدث.

ومن جانبه، صرح العميد حمدي هندي، مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بأن المحافظة تواصل تنفيذ برامج التدريب والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإجراء تدريبات دورية كل ثلاثة أشهر لرفع كفاءة أجهزة المحافظة في التعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ.

وأضاف أن توجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، تؤكد ضرورة الحفاظ على الجاهزية الدائمة للمعدات والمركبات، والاستعداد لتقديم الدعم لمحافظات الجوار بنسبة تصل إلى ٢٥٪؜ من إمكانيات المحافظة، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل مع المواقف الطارئة.

وشملت المتابعة عددًا من سيارات ومعدات النظافة والحماية المدنية ومعدات التعامل مع الطوارئ، حيث تم الوقوف على حالتها الفنية ومدى جاهزيتها للعمل والتحرك عند الحاجة.

وتأتي المتابعة على هامش زيارة محافظ الإسماعيلية لمركز ومدينة فايد، لمرافقة وزير التربية والتعليم خلال افتتاح مدرسة عبد الحميد أبو بكر للتكنولوجيا التطبيقية.

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