رئيس شعبة الأدوية: مصر تغطي 92 % من احتياجاتها الدوائية

كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، أن صناعة الدواء في مصر لها تاريخ منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وكانت دول قليلة جدا عالميًا دخلت هذا المجال.



وتابع خلال لقائه مع أحمد دياب وحياة قطوف، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن العقد الأخير شهد طفرة كبيرة في صناعة الدواء.

وأضاف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، أنه منذ 2014 هناك توجيهات رئاسية بتوطين الصناعات التي نستوردها من الخارج.

واستطرد أن مصر تغطي 92 % من احتياجات الدواء وهذا أعلى نسبة توفير على مستوى العالم، موضحا انه ليس بإمكان كل الدول الوصول لهذا الرقم وذلك بسبب الخبرات الكبيرة في هذا المجال.

وأوضح أن مصر جعلت الشرق الأوسط وأفريقيا يعرف يعني أيه صناعة الدواء، موضحًا أن توطين الصناعة هو التوجه إلى الإنتاج المحلي بدلا من الاستيراد وهذا يوفر على الدولة.



