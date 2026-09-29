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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما تفضل.. شيرى تيجو 8 برو ماكس إم ميتسوبيشي ديستينيتور 2027

شيرى تيجو 8 برو ماكس إم ميتسوبيشي ديستينيتور
شيرى تيجو 8 برو ماكس إم ميتسوبيشي ديستينيتور
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 8 برو ماكس و ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

تمتلك سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

تستمد سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها قوة 161 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 850 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

زودت سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها وسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

قوة سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 تصل إلي 197 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 620 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 720 ألف جنيه .
 

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة موديل 2027 ديستينيتور موديل 2027 محرك ميتسوبيشي ديستينيتور سعر ميتسوبيشي ديستينيتور موديل 2027 وسائل الأمان بـ شيرى تيجو 8 برو ماكس محرك شيرى تيجو 8 برو ماكس شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 سعر شيرى تيجو 8 برو ماكس موديل 2027 سعر شيرى تيجو 8 برو ماكس

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