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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

يعيش مولود برج الثور يومًا يميل إلى التركيز على الاستقرار وترتيب الأولويات، مع حاجة واضحة إلى عدم التسرع في القرارات، خاصة المرتبطة بالمال والعمل. وتشير التوقعات الفلكية إلى أن الاهتمام بالتفاصيل والابتعاد عن الضغوط غير الضرورية قد يساعدانك على استعادة شعورك بالسيطرة والراحة. 

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

قد يكون اليوم مناسبًا لإنجاز المهام التي تحتاج إلى تنظيم ومراجعة بدلًا من محاولة إنهاء كل شيء بسرعة. رتّب ملفاتك والتزاماتك، وراجع التفاصيل الصغيرة قبل عرض أي فكرة أو اتخاذ خطوة مهنية جديدة. ومن الأفضل ألا توافق على مهمة إضافية لمجرد إرضاء الآخرين، خصوصًا إذا كانت ستؤثر على وقتك أو على مسؤولياتك الأساسية. 

برج الثور اليوم على الصعيد العاطفي

تميل اليوم إلى البحث عن الهدوء والأجواء المريحة بعيدًا عن الزحام والمناقشات المرهقة. إذا كنت مرتبطًا، فمن الأفضل أن توضّح لشريكك حاجتك لبعض الوقت الخاص بدلًا من الصمت الذي قد يُفهم بطريقة خاطئة. أما إذا كنت أعزب، فقد تكتشف أنك أصبحت أكثر وضوحًا بشأن ما تريده من العلاقة وما لا تستطيع تقديمه في الوقت الحالي. 

 برج الثور وحظك اليوم على الصعيد المالي

الجانب المالي يحتاج إلى انتباه خاص، فقد تظهر بعض المصروفات العادية أو غير المتوقعة التي تتطلب إعادة ترتيب ميزانيتك. حاول أن تفرّق بين ما تحتاج إليه فعلًا وما ترغب في شرائه لمجرد تحسين مزاجك، وراجع أي اتفاق مالي قبل الموافقة عليه. التنظيم اليوم قد يجنبك ضغطًا كان من الممكن أن يظهر لاحقًا. 

 برج الثور اليوم على الصعيد الصحي

احرص على ألا يتحول انشغالك بالمسؤوليات إلى إرهاق مستمر. الحصول على قدر كافٍ من الراحة، وتقليل استخدام الهاتف والشاشات في المساء، وشرب الماء بانتظام يمكن أن يساعدك على استعادة هدوئك. وإذا شعرت بالتعب، فلا تحاول تجاهله فقط من أجل إنهاء مهمة إضافية.

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