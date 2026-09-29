قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شبورة وأمطار ودرجات حرارة مفاجئة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
الأقدمية تحكم.. المنتخب يكشف سر ارتداء مصطفى شوبير قميص الشناوي
قبل لقاء اليوم.. تعرف على منتخب جنوب السودان منافس مصر بتصفيات أفريقيا
إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته برسالة رومانسية: للياسمين سحر لا يقاوم
استفد من الإعفاءات والخصومات.. آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية
حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل
بتصميم الفان.. ماذا تقدم فولكس فاجن كرافتر 2026؟
استكمال محاكمة 5 متهمين في خلية أطفيح الإرهابية.. اليوم
ضربات موجعة وخطة مرفوضة.. واشنطن وطهران تتبادلان الانتقادات بشأن مقترح الهدنة
فائض الإنتاج يضغط بقوة.. هل تنقذ بطاقات التموين سوق الدواجن؟
هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية
لإجراءات رد المحكمة.. تأجيل محاكمة المحامية المتهمة بقــتل والدتها بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026

برج السرطان
برج السرطان

قد يحمل اليوم لمولود برج السرطان فرصة للتخلص من بعض الضغوط التي تراكمت بسبب التفكير في مشكلات الآخرين أكثر من اللازم. 

طبيعتك الحساسة تجعلك تهتم بمن حولك وتحرص على مساعدتهم، لكن الحفاظ على راحتك الشخصية لا يقل أهمية. 

حاول أن تضع حدودًا واضحة في التعامل، وألا تسمح لشعورك بالمسؤولية بأن يجعلك تتحمل ما يفوق قدرتك.

 حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

تحتاج اليوم إلى التركيز على مهامك بدلًا من الانشغال بتصرفات زملائك أو الدخول في نقاشات جانبية. قد يظهر موقف يحاول فيه أحد الأشخاص تحميلك مسؤولية أمر لا يخصك بالكامل، لذلك من الأفضل أن تراجع التفاصيل قبل الموافقة على أي شيء. التنظيم والهدوء سيساعدانك على الحفاظ على سير عملك بصورة جيدة.

 برج السرطان اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقة العاطفية تحتاج إلى مساحة من الأمان والراحة، وليس إلى كثرة التفكير في كل موقف صغير. إذا شعرت بأن هناك شيئًا يزعجك، تحدث مع شريك حياتك بوضوح بدلًا من الاحتفاظ بمشاعرك داخلك. أما إذا كنت غير مرتبط، فقد تحتاج إلى التمهل قبل منح ثقتك الكاملة لشخص جديد.

 برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المالي

قد تشعر برغبة في مساعدة أحد الأشخاص المقربين منك ماديًا، لكن لا تتخذ القرار على حساب احتياجاتك الأساسية. راجع إمكانياتك أولًا وحدد المبلغ الذي تستطيع تحمله دون أن يؤثر على التزاماتك. التخطيط الجيد سيمنحك شعورًا أكبر بالاستقرار خلال الفترة المقبلة.

برج السرطان اليوم على الصعيد الصحي

الضغط النفسي قد يكون له تأثير واضح على طاقتك، لذلك لا تهمل حاجتك إلى الراحة. حاول الابتعاد قليلًا عن مصادر التوتر، واحرص على الحصول على نوم كافٍ وتناول وجباتك في مواعيد مناسبة. قضاء بعض الوقت في أجواء هادئة قد يساعدك على استعادة توازنك.

نصيحة اليوم لمولود برج السرطان

اهتمامك بالآخرين أمر جميل، لكن لا تجعل ذلك يدفعك إلى نسيان احتياجاتك تعلم أن تقول «لا» عندما يكون الأمر فوق طاقتك، فالحفاظ على حدودك لا يعني أنك شخص أناني.

برج السرطان حظك اليوم توقعات الابراج السرطان اليوم السرطان وتوقعات الأبراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

محمد الشناوي

الشناوي يرفض العودة لمعسكر المنتخب قبل ودية جنوب إفريقيا

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

كأس السوبر المصري

مفاوضات خليجية بعد اعتذار الإمارات عن استضافة السوبر المصري

رئيس شعبة المخابز: "التموين" تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

رئيس شعبة المخابز: «التموين» تؤجل قرار زيادة الأسعار لمدة أسبوع

حسام حسن

حازم إمام عن محمد صلاح: دا ما ينفعش يتفاجئ بالتغيير

باع لهم المنزل واختفى.. مستريح جديد ينصب على أسرة في مليونًا و175 ألف جنيه بأكتوبر

باع المنزل واختفى.. مستريح ينصب على أسرة في مليون و175 ألف جنيه بأكتوبر| مستندات

ترتجع كبير في أسعار سبائك الذهب اليوم الاثنين

الحق اشتري.. تراجع كبير في أسعار سبائك الذهب من 1 لـ100 جرام

ترشيحاتنا

نادي ليونز جاردن سيتي يستضيف وسيم السيسي

نادي ليونز جاردن سيتي يستضيف وسيم السيسي في ندوة «المرأة وأثرها على الحضارة»

وزير الطيران المدني

الحفني يشارك «منتدى الأهرام للسياحة المصرية»..ويؤكد: الطيران ركيزة أساسية لدعم نمو الحركة السياحية

قمة

النقل الذكي يتجه نحو نماذج أكثر مرونة وتكاملا مع الخدمات الرقمية

بالصور

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب
من ألم المعدة إلى العرق البارد.. أعراض غريبة قد تنذر بجلطة القلب

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كم يوم تبقى آمنة قبل الطهي؟

الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟
الفراخ النيئة في الثلاجة.. كام يوم تفضل آمنة قبل الطهي؟

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة
بعد جلطة جميل عزيز.. 7 علامات تحذيرية لا تتجاهلها قبل الأزمة

تشقق الشفاه في الخريف.. 7 أخطاء تمنع علاج الجفاف

تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف
تشقق الشفاه في الخريف

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد