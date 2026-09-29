قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس الثاني يستقبل وزير الاتصالات والمواصلات البحريني
العملة الإيرانية تهوي إلى مستوى قياسي جديد مع تصاعد تداعيات الحرب على الاقتصاد
الثروة المعدنية تستعد لمزايدات جديدة للحديد.. ومشروعات لتصنيع الفوسفات والكاولين
ترامب: الحرب في إيران ستنتهي قريبا جدا.. وأسعار النفط ستنخفض بشكل حاد
وكالة الطاقة الدولية: مستعدون لاستخدام مزيد من الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية إذا اقتضت الحاجة
إسلام صادق: المنتخب الوطني يستعيد بريقه
بقرار من وزير التموين.. أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو
موعد مباراة مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا
الرئيس السيسي يوجه بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ويشدد على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات
مفتي الجمهورية: الإمام الطيب أعاد للأزهر هيبته وللخطاب الديني توازنه وللضمير الإنساني صوته
الرئيس السيسي عن التطورات بالمنطقة: ترتب عليها ارتفاع أسعار البترول والسلع
الرئيس السيسي يجتمع بالحكومة والمحافظين وقادة القوات المسلحة والشرطة.. رسائل مهمة بشأن الاقتصاد والسلام وأمن مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اجتماع الرئيس مع الحكومة والمحافظين يعكس رؤية متكاملة لحماية الدولة وتحسين حياة المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين، بحضور عدد من قيادات الدولة والقوات المسلحة والشرطة والعمد والمشايخ والخبراء والمتخصصين، يعكس حرص القيادة السياسية على إدارة ملفات الدولة من خلال رؤية متكاملة تجمع بين حماية الأمن القومي، ودعم الاقتصاد، وتحسين الخدمات، والاستماع المباشر إلى نبض الشارع واحتياجات المواطنين.

وقال لاوندي إن اجتماع هذا العدد من ممثلي مؤسسات الدولة والمجتمع في توقيت بالغ الدقة يحمل رسالة واضحة بأن مواجهة التحديات لا تعتمد على مؤسسة واحدة، وإنما تحتاج إلى تنسيق مستمر وتكامل بين مختلف أجهزة الدولة، إلى جانب تعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم ومشكلاتهم.

وعي المصريين وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة

وأضاف أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية وعي المصريين وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة يمثل محورًا رئيسيًا في مواجهة محاولات الإضرار بالدولة ونشر الشائعات والإحباط، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي أصبح عنصرًا أساسيًا في حماية الاستقرار، إلى جانب ما تقوم به مؤسسات الدولة من جهود على مختلف المستويات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن حديث الرئيس عن التحديات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية يوضح حجم الضغوط التي فرضتها الأزمات العالمية والتطورات الإقليمية على الدولة، مشددًا على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب الاستمرار في دعم الإنتاج والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات الوطنية، وتحويل ما تمتلكه مصر من مقومات إلى قيمة اقتصادية وتنموية حقيقية.

وثمّن لاوندي اهتمام الاجتماع بالجانب الخدمي، خاصة توجيهات الرئيس بحسن معاملة المواطنين أثناء حصولهم على الخدمات الحكومية، مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد النهائي من كل خطط وبرامج الدولة، وأن تطوير الأداء الحكومي يجب أن يظهر بصورة ملموسة في سرعة تقديم الخدمة وتيسير الإجراءات وتحسين مستوى التعامل مع المواطنين.

ترشيد تكاليف تراخيص السيارات

ولفت إلى أهمية توجيه الرئيس بترشيد تكاليف تراخيص السيارات، باعتباره نموذجًا على ارتباط القرارات التنفيذية بصورة مباشرة بالأعباء التي يتحملها المواطن، مؤكدًا أن ضبط تكلفة الخدمات وتيسير الحصول عليها يمثلان جزءًا أساسيًا من تحسين جودة الحياة.

وأكد لاوندي أن حضور العمد والمشايخ وممثلي القرى إلى جانب المسؤولين والخبراء يعكس أهمية نقل صوت المجتمعات المحلية إلى دوائر صنع القرار، خاصة أن احتياجات المواطنين تختلف من محافظة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى، وهو ما يجعل التواصل المباشر عنصرًا مهمًا في تحديد الأولويات ووضع حلول أكثر ارتباطًا بالواقع.

وأوضح أن تناول ملفات التعليم والذكاء الاصطناعي والأمن المائي والتطورات الإقليمية خلال الاجتماع يؤكد أن الدولة تنظر إلى المستقبل من أكثر من زاوية، ولا تتعامل مع التحديات باعتبارها ملفات منفصلة، وإنما باعتبارها منظومة مترابطة تتطلب استعدادًا مبكرًا ورؤية مستدامة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى استمرار العمل بروح الفريق الواحد، وتكامل الأدوار بين الحكومة والبرلمان والإدارة المحلية ومختلف مؤسسات الدولة، مع إعطاء الأولوية لتحسين حياة المواطن، وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات، والحفاظ على تماسك المجتمع.

واختتم النائب جرجس لاوندي بالتأكيد على أن اجتماع الرئيس مع الحكومة والمحافظين وممثلي المجتمع يبعث برسالة مهمة مفادها أن الدولة تواصل العمل على مسارات متوازية؛ حماية مقدراتها وتعزيز وعي مواطنيها، وفي الوقت نفسه تطوير الخدمات واستثمار مواردها وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على مصالح المواطن المصري.

النواب مجلس النواب اخبار البرلمان نواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة جنوب السودان ضد مصر

سيارات الاطفاء امام موقع الحريق

الأب كان واقف يلطم.. تفاصيل مأساوية في مصرع أم وأبنائها الثلاثة بحريق في فيصل

وزير التربية والتعليم

بعد تقنين أوضاعهم.. إلزام معلمي الحصة بالعمل بعد المواعيد الرسمية بأي مدارس أخرى حال تكليفهم بذلك

طريق إحدى المدارس

أولياء أمور يستغيثون بسبب طريق مدرسة محاط بمواد البناء: مستنيين مصيبة عشان نفوق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

وزير التربية والتعليم

هل يتم تخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي بعد كثرة الشكاوى؟|توضيح عاجل

ارشيفية

جريمة في دار مسنين بالهرم.. المدير متهم بانتهاك جسد نزيلة من ذوي الهمم.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

صحة بني سويف

بني سويف: تشديد الرقابة على إجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يوجه بسرعة التعامل مع عطل مفاجئ بمحطة مياه عرب جهينة

نائب محافظ بني سويف

نائب محافظ بني سويف يتابع ملفات تقنين أراضي الدولة تمهيدا لعرضها على لجنة البت

بالصور

بأقل من 700 ألف جنيه.. 5 سيارات "زيرو" في مصر

سيارات
سيارات
سيارات

مع تغير الفصول.. أطعمة ومشروبات ترفع مناعتك ضد نزلات البرد

اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة
اطعمة و مشروبات ترفع المناعة

بإطلالة ملفتة.. مى عمر تثير الجدل في أحدث ظهور

مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة
مى عمر تثير الجدل بإطلالة ملفتة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد