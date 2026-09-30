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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد انتشار الضنك عالميًا.. ماذا تفعل لدغة البعوض في الجسم؟

حمى الضنك
حمى الضنك
أسماء عبد الحفيظ

تبدو لدغة البعوض بسيطة في البداية، وقد لا تسبب أكثر من حكة أو احمرار في الجلد، لكن بعض أنواع البعوض يمكن أن تنقل فيروسات وأمراضًا مختلفة، من بينها حمى الضنك. وتنتقل عدوى الضنك إلى الإنسان بشكل أساسي من خلال لدغة بعوضة مصابة بفيروس الضنك، وليس من مجرد وجود البعوضة على الجلد.

وتعد حمى الضنك من الأمراض الفيروسية التي تنتقل عن طريق البعوض، وتختلف أعراضها من شخص لآخر، إذ قد تمر العدوى لدى بعض الأشخاص دون أعراض واضحة، بينما تظهر لدى آخرين أعراض تشبه الحمى والإنفلونزا، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ماذا يحدث للجسم بعد لدغة البعوض؟

عندما تلدغ البعوضة الجلد، تستخدم أجزاء فموية دقيقة للوصول إلى الأوعية الدموية، وتحقن اللعاب أثناء عملية التغذية. ويحتوي لعاب البعوض على مواد يمكن أن تسبب استجابة مناعية موضعية، لذلك قد تظهر الحكة والاحمرار والتورم بعد اللدغة.

وفي حالة البعوضة المصابة بفيروس الضنك، يمكن أن ينتقل الفيروس إلى جسم الإنسان أثناء اللدغة، ثم يبدأ بالتكاثر داخل الجسم بعد فترة حضانة، قبل ظهور الأعراض لدى بعض المصابين.

ومن المهم معرفة أن ليس كل بعوض ينقل الضنك، كما أن وجود لدغة بعوضة لا يعني تلقائيًا الإصابة بالمرض.

أعراض قد تظهر عند الإصابة بحمى الضنك

عادة لا تظهر أعراض الضنك مباشرة بعد اللدغة، وإنما قد تبدأ بعد فترة من الإصابة. ومن الأعراض الشائعة:

1- ارتفاع درجة الحرارة

تعد الحمى المفاجئة من الأعراض المعروفة لحمى الضنك، وقد تكون مصحوبة بإرهاق عام وشعور بالتعب.

2- صداع شديد

قد يعاني المصاب من صداع ملحوظ، وقد يصاحبه ألم خلف العينين، وهي من العلامات التي يمكن أن تظهر مع عدوى الضنك.

3- آلام العضلات والمفاصل

يمكن أن تسبب العدوى آلامًا في العضلات والمفاصل والعظام، ولذلك ارتبطت حمى الضنك في بعض المناطق بوصفها حمى تسبب آلامًا شديدة في الجسم.

4- الغثيان والقيء

قد تظهر اضطرابات بالجهاز الهضمي، مثل الغثيان والقيء، لدى بعض المصابين.

5- طفح جلدي

يمكن أن يظهر طفح جلدي خلال فترة المرض، لكنه ليس موجودًا لدى جميع المصابين.

متى تكون حمى الضنك خطيرة؟

معظم المصابين يتعافون من الضنك دون مضاعفات خطيرة، لكن بعض الحالات يمكن أن تتطور إلى ضنك شديد، وهو وضع طبي طارئ قد يؤدي إلى نزيف أو تسرب السوائل من الأوعية الدموية ومشكلات خطيرة في الأعضاء.

ومن علامات الخطر ألم شديد ومستمر في البطن، والقيء المتكرر، والنزيف من الأنف أو اللثة، ووجود دم في القيء أو البراز، والتنفس السريع، والتعب الشديد أو الضعف، وكذلك شحوب أو برودة الجلد.

وتظهر علامات الخطر غالبًا حول الفترة التي تبدأ فيها الحمى بالانخفاض، لذلك انخفاض درجة الحرارة لا يعني دائمًا أن الخطر انتهى.

هل كل لدغة بعوض تسبب الضنك؟

لا، فانتقال الضنك يحتاج إلى وجود بعوضة ناقلة مصابة بالفيروس. كما أن أعراض لدغة البعوض العادية، مثل الحكة والاحمرار والتورم في مكان اللدغة، لا تكفي لتشخيص الإصابة بالضنك.

ولا يمكن الاعتماد على شكل اللدغة وحده لمعرفة ما إذا كانت البعوضة تحمل فيروس الضنك أم لا. ويعتمد تشخيص المرض على الأعراض والتقييم الطبي، وقد يحتاج الطبيب إلى إجراء فحوصات مخبرية وفقًا لتوقيت الإصابة والأعراض.

كيف تحمين نفسك من لدغات البعوض؟

تعد الوقاية من لدغات البعوض من أهم وسائل تقليل خطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها. ويمكن تقليل التعرض للبعوض باستخدام طارد حشرات مناسب، وارتداء ملابس تغطي الذراعين والساقين قدر الإمكان، واستخدام شِباك النوافذ والأبواب، والتخلص من المياه الراكدة التي يمكن أن تتكاثر فيها البعوض.

كما يجب الانتباه إلى الأعراض بعد التعرض المحتمل للبعوض، خاصة عند ظهور حمى مفاجئة مع آلام شديدة بالجسم أو طفح أو صداع.

وفي حالة الاشتباه في الإصابة بحمى الضنك، يجب استشارة الطبيب، وتجنب تناول أدوية معينة دون توجيه طبي، بسبب احتمال زيادة خطر النزيف لدى المصابين بالضنك. ويستخدم الطبيب الأدوية المناسبة لتخفيف الأعراض وفقًا لحالة المريض.

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