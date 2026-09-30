مصطفى عبده: حسام حسن يختار اللي هو عايزه.. لكن يهدأ شوية لأن تصريحاته بتزعل الناس

انتقد مصطفى عبده، نجم منتخب مصر السابق، التصريحات التي أدلى بها حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، بشأن أحد لاعبي المنتخب، مؤكدًا أن المدير الفني يحق له اختيار اللاعبين الذين يراهم مناسبين، لكن دون إطلاق تصريحات تثير الجدل أو تتسبب في أزمات مع الأندية واللاعبين.

وقال مصطفى عبده، خلال تصريحات تلفزيونية: «مينفعش مدرب منتخب يطلع يتكلم كده على كابتن من كباتن المنتخب، حسام يختار اللي هو عايزه براحته، بس من غير ما يقول تصريحات تثير الجدل خالص».

وأضاف: «اختار اللي تحبه أو متحبوش دي براحتك، وأنت اخترت في كأس العالم ناس عادي، محدش كلمك عشان كنت بتختار من غير ما بتتكلم، لكن دلوقتي أنت بتتكلم فبتزعل الأندية واللاعيبة».

منتخب مصر يفوز على جنوب السودان بخماسية

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين، ليتصدر المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

ترتيب مجموعة مصر

وجاء ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات أمم إفريقيا 2027 على النحو التالي:

- مصر: 4 نقاط.

- مالاوي: 3 نقاط.

- أنجولا: نقطة واحدة.

- جنوب السودان: دون نقاط.

ويواصل منتخب مصر مشواره في التصفيات خلال الفترة المقبلة، بحثًا عن حسم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.