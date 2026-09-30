قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي
أجواء خريفية وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
تأجيل اجتماع الزمالك يؤجل الحسم.. ماذا يريد حسام الزناتي أن يغيّر في قطاع الكرة؟
هل يصدر قرار بتخفيف منهج رياضيات 3 ابتدائي قريباً؟ تربوي يحسم الجدل
مؤشر الابتكار العالمي 2026.. القاهرة في المركز 86 ومصر تتقدم للمركز 83
حبس صانعة محتوى بالقاهرة لقيامها بنشر مقاطع رقص خادش للحياء
بالشاكوش.. القصة الكاملة لعاطل أنهى حياة زوجته وأخفى جثمانها في شبرا الخيمة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب عقب الموافقة على تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام
رحلة جديدة من دبي إلى تل أبيب تعود أدراجها للإمارات
مجلس النواب يوافق نهائيا على تأجيل تطبيق قانون الاجراءات الجنائية لمدة عام
مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي
بقيمة 102 مليار جنيه.. اتفاقية لتسوية مديونية هيئة المشروعات الصناعية المستحقة لبنك الاستثمار القومي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي ببدر ويتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
ساندي رضا

 أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قام الدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية بمركز ومدينة بدر، تابع خلالها سير العمل بعدد من القطاعات، وذلك بحضور محمد عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.

حيث استهل نائب المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي، وتابع انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بتيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، مؤكدًا أهمية تحسين جودة الخدمات وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المترددين على المركز.

كما تم متابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والاطلاع على معدلات الإنجاز والإجراءات المتخذة لإنهاء الطلبات، في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل بهذا الملف، والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين الجادين في التقنين وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وفي ختام الجولة، قام نائب محافظ البحيرة بتسليم عدد 18 عقد تقنين للمواطنين، في خطوة تعكس استمرار جهود المحافظة في إنهاء إجراءات التقنين، وتحقيق الاستقرار للمواطنين المتقدمين والمستوفين الاشتراطات.

البحيرة محافظة البحيرة نائب محافظ البحيرة مركز بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

تصور رقمي لشكل أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام

نفس الوجه والشبه .. العلماء يكشفون ملامح أقدم إنسان عاش منذ 300 ألف عام | شاهد

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

الدواجن

صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة أرشيفية

تقارير: اشتباه باختطاف طائرة تقل أكثر من 100 إسرائيلي

ترشيحاتنا

مجلس جامعة الأزهر

مجلس جامعة الأزهر: انتصارات أكتوبر تجسد معاني العزيمة والإصرار والتضحية

بالتزامن مع الذِّكرى الـ53 لنصر أكتوبر.. البحوث الإسلاميَّة يطلق حملةً توعويَّة بعنوان: على درب الأبطال

بالتزامن مع الذِّكرى الـ53 لنصر أكتوبر.. البحوث الإسلاميَّة يطلق حملةً توعويَّة بعنوان: على درب الأبطال

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

بالصور

لوك كاجوال.. روجينا تستعرض رشاقتها

روجينا
روجينا
روجينا

إطلالة كاجوال.. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الحرب الهجينة بين روسيا وأوروبا.. صراع بلا جبهات وتهديدات تتجاوز حدود الميدان

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

بإطلالة لافتة وفستان قصير .. سارة سلامة تُثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

المزيد