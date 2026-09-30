نائب محافظ البحيرة يتفقد المركز التكنولوجي ببدر ويتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قام الدكتور شادي المشد نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية بمركز ومدينة بدر، تابع خلالها سير العمل بعدد من القطاعات، وذلك بحضور محمد عبد الكريم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.

حيث استهل نائب المحافظ جولته بتفقد المركز التكنولوجي، وتابع انتظام سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة، والالتزام بتيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، مؤكدًا أهمية تحسين جودة الخدمات وتذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رضا المترددين على المركز.

كما تم متابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والاطلاع على معدلات الإنجاز والإجراءات المتخذة لإنهاء الطلبات، في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة العمل بهذا الملف، والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين الجادين في التقنين وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وفي ختام الجولة، قام نائب محافظ البحيرة بتسليم عدد 18 عقد تقنين للمواطنين، في خطوة تعكس استمرار جهود المحافظة في إنهاء إجراءات التقنين، وتحقيق الاستقرار للمواطنين المتقدمين والمستوفين الاشتراطات.