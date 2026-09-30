السيطرة على حريق بأرض فضاء في الخانكة دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في كمية من الهيش والبوص داخل أرض زراعية فضاء بدائرة مركز الخانكة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق داخل أرض زراعية فضاء بدائرة مركز شرطة الخانكة.

سيارات الإطفاء



وانتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة عليها ومنع امتدادها إلى المناطق والعقارات المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص أسباب نشوب الحريق.