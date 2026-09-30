وصفة طبيعية سهلة لتفتيح البشرة في المنزل

تسعى الكثيرات من النساء لمعرفة وصفات تفتيح البشرة في المنزل حيث أنها من الوسائل منخفضة التكلفة وآثارها الجانبية محدودة.

ووفقا لما جاء في موقع بولد سكاى إليك وصفة طبيعية سهلة تساعد على تفتيح البشرة واستعادة نضارتها.

ماسك عصير الليمون والعسل

يُعد الليمون مصدراً غنياً بفيتامين سي وحامض الستريك وهما عنصران يساهمان بفعالية في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والتصبغات وتقشير خلايا الجلد الميتة بلطف بينما يعمل العسل كمرطب طبيعي ومضاد للبكتيريا لتهدئة البشرة وتغذيتها.

طريقة عمل ماسك العسل والليمون

في بولة صغيرة اخلطي ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج مع ملعقة كبيرة من العسل النقي.

امزجيهم جيدا ثم ضعي الخليط بالتساوي على وجهكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة.

اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر لتحصلي على بشرة أكثر إشراقاً ونعومة ويمكن وضع المرطب المناسب بعدها ويكرر ماسك تفتيح البشرة مرة أو مرتين في الاسبوع بحد أقصى.