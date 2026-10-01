خبير عسكري: وعي المصريين يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأمن القومي

قال اللواء أركان حرب أيمن عبدالمحسن، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاجتماع الموسع بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية يعكس أهمية التوقيت والقضايا المطروحة، مشيرًا إلى أن الوعي يمثل عنصرًا أساسيًا في حماية الأمن القومي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن وعي المصريين يشكل حائط صد في مواجهة محاولات الإضرار بالاستقرار الداخلي، موضحًا أن تماسك الجبهة الداخلية في مصر يسهم في حماية وحدة الصف الوطني والتصدي للشائعات وحروب التزييف، إلى جانب مساعدة المواطنين على فهم طبيعة الأزمات الناتجة عن التوترات الإقليمية والدولية.

وأوضح عبدالمحسن أن أدوات استهداف الدول تطورت من الحروب التقليدية إلى أساليب تعتمد على اختراق المجتمعات من الداخل وتفتيت الجبهة الداخلية دون الحاجة إلى جيوش نظامية، مشيرًا إلى استخدام الشائعات الموجهة والأخبار الكاذبة أو المجتزأة لضرب ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن هذه الأدوات تشمل أيضًا اللجان الإلكترونية والحسابات الوهمية والبرمجيات الموجهة للرأي العام، فضلًا عن الحروب السيبرانية والتجسس وتسريب المعلومات والحرب النفسية، التي تستهدف تضخيم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وزرع الإحباط.

وأكد أن تماسك الجبهة الداخلية يمثل أولوية في ظل الاضطرابات المحيطة بمصر، موضحًا أن وحدة الشعب والوعي المجتمعي يشكلان خط الدفاع الأول أمام المخططات التي تستهدف الدولة واستقرارها وسيادتها الوطنية.

