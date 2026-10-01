من قلب أثينا.. اكتشافات أثرية رومانية تعود إلى الواجهة.. تفاصيل

قال عبد الستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من أثينا، إن الاكتشافات الأثرية الحديثة في العاصمة اليونانية تكشف بوضوح كيف بُنيت أثينا الحديثة فوق أنقاض المدينة القديمة، مشيرًا إلى أن ما تم اكتشافه مؤخرًا في شارع فاسيليسيس أولجاس بوسط أثينا يتميز بأهمية خاصة، نظرًا إلى أنه يضم آثارًا تعود إلى فترات تاريخية مختلفة في موقع واحد.

وأوضح بركات خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان سلمى خالد وشروق وجدي، أن السلطات قامت بإحاطة هذه الآثار بحواجز زجاجية، بما يتيح للمواطنين والسائحين مشاهدتها بسهولة، لافتًا إلى أن من أبرز الاكتشافات في الموقع مجمعًا أثريًا رومانيًا كبيرًا يعود استخدامه إلى الفترة الممتدة بين القرنين الثالث والخامس الميلاديين.

وأضاف أن المجمع يضم فناءً نصف دائري وأروقة، إلى جانب اكتشاف جزء من تحصينات «سور ثيميستوكليس»، يتمثل في خندق منحوت في الصخر الطبيعي.

وأشار إلى أن المناطق الأثرية الظاهرة خلفه ترتبط بمناطق أخرى واسعة تقع على الجانب الآخر من الشارع، موضحًا أن هذا الجزء يُعد أقدم العناصر المحفوظة في الموقع، ويوفر للباحثين أدلة مهمة حول شكل التحصينات التي كانت تحمي أثينا في العصور القديمة.

وأكد بركات أن أهمية الموقع تتزايد أيضًا بسبب قربه من معبد زيوس الأولمبي، موضحًا أن المنطقة شهدت استقرار أجيال متعاقبة من سكان أثينا، واستمر استخدامها عبر عصور تاريخية مختلفة، بدءًا من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالعصرين الكلاسيكي والروماني، وصولًا إلى العصر البيزنطي، حيث كشفت أعمال التنقيب عن بقايا تعود إلى تلك الحقبة.

ورأى مراسل «القاهرة الإخبارية» أن أبرز ما يميز هذه الاكتشافات هو أنها تروي قصة مدينة كاملة عبر مراحل تاريخية متعاقبة؛ ففي الموقع نفسه تظهر آثار لتحصينات قديمة ومنشآت رومانية، إلى جانب بقايا تعود إلى العصر البيزنطي.

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