لو رايح ترخص عربيتك.. اعرف هتعمل إيه؟.. خبير مروري يوضح خطوات الاستفادة من التسهيلات الجديدة

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن المواطن الذي يرغب في ترخيص سيارته يمكنه الاستفادة من التسهيلات الجديدة لإنجاز الموضوع بشكل سريع.

وأوضح خلال برنامج صباح الخير يا مصر أنه في حالة وجود فحص فني، يدخل المواطن السيارة إلى مكان الفحص الفني، ثم يتوجه إلى داخل الوحدة، حيث توجد أمامه اللوحة الإرشادية، سواء كان استخراج أو تجديد رخصة قيادة أو استخراج وتجديد رخصة تسيير، ويكون عارف المبلغ المالي الذي سيدفعه.

وأضاف: "هيروح على الشباك بعد النداء الآلي، وهيدفع كل المعاملات المالية الخاصة بتجديد أو استخراج نوعية الرخصة اللي هيقوم بيها، بعد كده بيروح يكمل بقية الإجراءات دون أي مقابل مادي" موضحا أنه ليس شرطًا أن يكون مع المواطن شهادة براءة الذمة، وهي شهادة المخالفات، وعقب ذلك تنتهي الإجراءات ويستلم المواطن الرخصة.

وأكد أن موضوع الشباك الواحد سيساعد بشكل كبير على تقصير الوقت والزمن الذي يقضيه المواطن المصري داخل وحدات المرور.

وأشار إلى وجود بوابة مصر المرور الإلكترونية أو بوابة المرور، والتي يمكن من خلالها تجديد الرخصة.

وأضاف أن هناك أيضًا سيارات المرور الإلكترونية المتنقلة الموجودة حاليًا في الميادين العامة، موضحًا أن المواطن يستطيع استدعاءها عن طريق رقم 15558، حيث يتم تحديد الموعد، سواء للحضور إلى مقر إقامته أو مكان عمله، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها الفحص الفني.

وأوضح أن تكلفة الخدمة من خلال سيارات المرور الإلكترونية المتنقلة تزيد 400 جنيه فقط عن التوجه إلى وحدة المرور.

وأكد أن هذه الخدمة متوفرة حاليًا، وتتيح للمواطن ترخيص وتجديد رخصة سيارته من المنزل أو مكان العمل، مع استكمال كافة الإجراءات وتسليمه الرخصة في النهاية.

وأشار إلى أن سيارات المرور الإلكترونية المتنقلة موجودة أمام بعض المولات والميادين.