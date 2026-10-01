موجة ارتفاع مرتقبة لأسعار المواد الغذائية في اليابان خلال أكتوبر

تستعد أسعار أكثر من 3000 سلعة غذائية ومشروب في اليابان للارتفاع خلال أكتوبر، في ظل استمرار تأثير ارتفاع تكاليف مواد التعبئة والتغليف الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع قيمة الين، على ميزانيات الأسر، وفقًا لمسح أجرته شركة «تيكوكو داتا بنك» للأبحاث.

ونقلت صحيفة «جابان توداي» عن الشركة أن الزيادات المرتقبة في أكتوبر، والتي تمتد أيضًا إلى خدمات تناول الطعام خارج المنزل والترفيه وفواتير المرافق عقب انتهاء الدعم الحكومي، تأتي بعد ارتفاع أسعار 4965 سلعة خلال سبتمبر، واصفة شهري سبتمبر وأكتوبر بأنهما يمثلان «موجة أخرى من ارتفاع الأسعار».

وأدى ارتفاع أسعار النفط الخام والنافثا، على خلفية تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى زيادة تكلفة مواد التعبئة والتغليف، فيما تسبب ضعف الين في ارتفاع أسعار الواردات، ما دفع الشركات إلى تمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين.

وأوضحت «تيكوكو داتا بنك» أن عدد السلع الغذائية والمشروبات التي شهدت أو من المقرر أن تشهد زيادات في الأسعار خلال عام 2026 بلغ 20187 سلعة، متجاوزًا حاجز 20 ألف سلعة للعام الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن ترفع سلسلة مطاعم «توريكيزوكو» سعرها الموحد لقائمة الطعام من 390 ينًا إلى 410 ينات، فيما سترفع شركة «أورينتال لاند»، المشغلة لمنتجع «طوكيو ديزني»، الحد الأقصى لأسعار تذاكر الدخول اعتبارًا من أكتوبر.

وتستعد شركات الكهرباء العشر الكبرى في اليابان لرفع أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي خلال أكتوبر، على أن تتم محاسبة المستهلكين عنها في الشهر التالي، لتصل إلى مستويات قياسية، بزيادة تصل إلى 1578 ينًا للأسرة النموذجية. ومن المتوقع أيضًا أن ترفع شركات الغاز الرئيسية في المدن أسعارها.