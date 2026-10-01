قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرسة داخل كرفان.. تفاصيل تربع مواطن بالبحر الأحمر لحل أزمة التعليم في «أبو محاميد»
الأرصاد الجوية: طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا وشبورة وأمطار ورياح حتى الأربعاء
المستشار الألماني: نستعد لهجمات هجينة كبرى من جانب روسيا وسنرد بسرعة وبشكل واضح
بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟
الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد
مهلة من «المالية».. تعرف على الموعد الجديد لنهاية تقديم إقرارات الضرائب العقارية
منحة 1.5 مليون يورو لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول للمترو
الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان في قمة أبيك بالصين
مخدرات وسلاح أبيض.. شقيق رنا رئيس يسلم نفسه للشرطة لتنفيذ حبسه سنة مع الشغل
بوتين: مجموعة بريكس ستساهم في بناء عالم متعدد الأقطاب
بعد حادثة فلاي دبي.. شركات طيران إسرائيلية تعلن موقفها من الرحلات الجوية إلى الإمارات
بوتين: العالم أجمع سيضطر للاتفاق على مبادئ نظام عالمي جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موجة ارتفاع مرتقبة لأسعار المواد الغذائية في اليابان خلال أكتوبر

وجة ارتفاع مرتقبة لأسعار المواد الغذائية في اليابان
وجة ارتفاع مرتقبة لأسعار المواد الغذائية في اليابان
أ ش أ

تستعد أسعار أكثر من 3000 سلعة غذائية ومشروب في اليابان للارتفاع خلال أكتوبر، في ظل استمرار تأثير ارتفاع تكاليف مواد التعبئة والتغليف الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع قيمة الين، على ميزانيات الأسر، وفقًا لمسح أجرته شركة «تيكوكو داتا بنك» للأبحاث.

ونقلت صحيفة «جابان توداي» عن الشركة أن الزيادات المرتقبة في أكتوبر، والتي تمتد أيضًا إلى خدمات تناول الطعام خارج المنزل والترفيه وفواتير المرافق عقب انتهاء الدعم الحكومي، تأتي بعد ارتفاع أسعار 4965 سلعة خلال سبتمبر، واصفة شهري سبتمبر وأكتوبر بأنهما يمثلان «موجة أخرى من ارتفاع الأسعار».

وأدى ارتفاع أسعار النفط الخام والنافثا، على خلفية تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى زيادة تكلفة مواد التعبئة والتغليف، فيما تسبب ضعف الين في ارتفاع أسعار الواردات، ما دفع الشركات إلى تمرير زيادة التكاليف إلى المستهلكين.

وأوضحت «تيكوكو داتا بنك» أن عدد السلع الغذائية والمشروبات التي شهدت أو من المقرر أن تشهد زيادات في الأسعار خلال عام 2026 بلغ 20187 سلعة، متجاوزًا حاجز 20 ألف سلعة للعام الثاني على التوالي.

ومن المقرر أن ترفع سلسلة مطاعم «توريكيزوكو» سعرها الموحد لقائمة الطعام من 390 ينًا إلى 410 ينات، فيما سترفع شركة «أورينتال لاند»، المشغلة لمنتجع «طوكيو ديزني»، الحد الأقصى لأسعار تذاكر الدخول اعتبارًا من أكتوبر.

وتستعد شركات الكهرباء العشر الكبرى في اليابان لرفع أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي خلال أكتوبر، على أن تتم محاسبة المستهلكين عنها في الشهر التالي، لتصل إلى مستويات قياسية، بزيادة تصل إلى 1578 ينًا للأسرة النموذجية. ومن المتوقع أيضًا أن ترفع شركات الغاز الرئيسية في المدن أسعارها.

أسعار سلعة غذائية مشروب اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

الأهلي والزمالك

اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

رسميًا.. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم| اعرف زادت كام

رسميًا .. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم | اعرف زادت كام

ترشيحاتنا

البحوث الإسلاميَّة ينظِّم الأسبوع الدعوي الـ23 في جامعة العريش تحت عنوان: انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال

البحوث الإسلامية ينظم الأسبوع الدعوي الـ23 بجامعة العريش بعنوان: انتصارات أكتوبر بين ركائز الإيمان وعزائم الرجال

نصر اكتوبر

أمين الفتوى: سيدنا النبي بشر بنصر مصر في أكتوبر والمبشرات تحققت مع النصر

الشيخ خالد الجندى

خالد الجندي يحذر من «هدم الرموز»: حملات تشويه ممنهجة تهدد وعي المجتمع

بالصور

طريقة عمل كفتة داود باشا بالصلصة.. وصفة شهية للغداء والعزومات

طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا

ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد