تحسن قطاع التصنيع في جنوب أفريقيا خلال سبتمبر

تحسنت معنويات قطاع التصنيع في جنوب أفريقيا خلال سبتمبر، بعد 3 أشهر متتالية من الانكماش، بدعم من تعافي الطلبات الجديدة، وفقًا لمسح مؤشر مديري المشتريات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا، الذي يصدر عن بنك «أبسا» الجنوب أفريقي، إلى 50.7 نقطة في سبتمبر، مقابل 45.8 نقطة في أغسطس، متجاوزًا مستوى 50 نقطة، الفاصل بين النمو والانكماش، للمرة الأولى منذ مايو الماضي.

وأظهر المسح ارتفاع مؤشر طلبات المبيعات الجديدة إلى 50.8 نقطة في سبتمبر من 40.3 نقطة في أغسطس، بينما تعافى مؤشر نشاط الأعمال إلى 49.3 نقطة من 40.2 نقطة، ليعوض جانبًا كبيرًا من التراجع الحاد المسجل في أغسطس.

وقال بنك «أبسا» إن قراءة سبتمبر مثلت تحسنًا ملحوظًا بعد فترة شتوية ضعيفة، خصوصًا في ظل التعافي الحاد للطلبات الجديدة، لكنه أشار إلى أن الصورة لم تكن إيجابية بالكامل، إذ ظل النشاط الفعلي للأعمال دون مستوى الحياد بقليل، وتراجع التوظيف، بينما ظلت الأعمال المتراكمة من الطلبات محدودة.

وأشار البنك إلى استمرار التأخيرات في الشحن بميناء ديربان باعتبارها أحد الاختناقات اللوجستية، إلى جانب اشتداد الضغوط على تكاليف مدخلات الإنتاج خلال الشهر الماضي.

ورغم ذلك، أبدى المصنعون تفاؤلًا حذرًا بشأن المستقبل، إذ ارتفع مؤشر توقعات ظروف الأعمال خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 55.3 نقطة من 54.7 نقطة.