حتى نهاية الأسبوع.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية تضرب إسطنبول

تشهد إسطنبول التركية طقسًا ماطرًا حتى نهاية الأسبوع، مع توقعات بأمطار غزيرة وعواصف رعدية يومي الجمعة والسبت.

وأصدر مركز تنسيق الكوارث التابع لبلدية إسطنبول الكبرى «آكوم» تحذيرات بشأن استمرار الأجواء الباردة والممطرة في أنحاء الولاية، داعيًا السكان إلى توخي الحذر خلال فترة التقلبات الجوية.

وتشير توقعات المركز إلى هطول أمطار متقطعة على مناطق إسطنبول الأوروبية والآسيوية، مع بقاء درجات الحرارة عند نحو 20 درجة مئوية.

«تستمر حتى السبت».. إسطنبول تتأهب لموجة أمطار وتقلبات جوية حادة



وبحسب النشرة الجوية، يستمر الطقس الغائم مع الأمطار المتقطعة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر، ويتواصل الوضع نفسه الخميس الأول من أكتوبر.

وتزداد حدة الحالة الجوية الجمعة 2 أكتوبر، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، على أن تستمر الأمطار والعواصف خلال السبت 3 أكتوبر.

وتشير التوقعات إلى تحسن تدريجي في الأحوال الجوية الأحد 4 أكتوبر، مع تحول الطقس إلى غائم جزئيًا وقليل الغيوم، بينما تستقر الأجواء بصورة أكبر الاثنين 5 أكتوبر الاول مع انحسار فرص هطول الأمطار.

ودعا مركز «آكوم» السكان والسائقين ومستخدمي وسائل النقل إلى متابعة التنبيهات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة مع احتمال تأثير الأمطار على حركة المرور والتنقل في بعض المناطق.