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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يشهد احتفال سفارة جمهورية كوريا بالقاهرة بالعيد الوطني

احتفال سفارة جمهورية كوريا بالقاهرة
احتفال سفارة جمهورية كوريا بالقاهرة
أ ش أ

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الحفل الذي أقامته سفارة جمهورية كوريا بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني لجمهورية كوريا، وذلك بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير كيم وان جونج، سفير جمهورية كوريا بالقاهرة، وعدد من السفراء.

وتقدّم نائب رئيس الوزراء في كلمته بخالص التهنئة إلى حكومة جمهورية كوريا وشعبها الصديق بهذه المناسبة الوطنية، لما تحمله من دلالات ومعانٍ عميقة لدى الشعب الكوري، مؤكدا أن مصر تظل على الدوام داعمة لحق الدول في استعادة حريتها واستقلالها الوطني، ومشيدا بالتجربة التنموية الكورية.

وأوضح الدكتور حسين عيسى أن مصر وكوريا تجمعهما علاقة صداقة وشراكة راسخة، تقوم على السعي المشترك لدفع التعاون الثنائي بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين، وأشار إلى أن البلدين يحرصان على دعم الاستقرار في مناطق العالم المختلفة، استنادًا إلى الحوار ونبذ العنف وتغليب الحلول الدبلوماسية.

وتناول نائب رئيس الوزراء احتفال البلدين في العام الماضي بمرور ثلاثين عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية، مشيرا إلى زيارة الرئيس لي جيه ميونج رئيس جمهورية كوريا إلى مصر في نوفمبر 2025، ولافتا إلى الرغبة المشتركة في توسيع مجالات التعاون بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات الكورية في مصر.

وأضاف أن هذه العقود شهدت تطورًا ملحوظًا في مسار العلاقات، لا سيما الاقتصادية منها، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بصورة ملموسة، وتنامت الاستثمارات الكورية في مصر، خاصة الصناعية، مشيرا إلى أن مصانع الشركات الكورية، بما في ذلك مجال إنتاج الأجهزة الإلكترونية، أصبحت علامة مضيئة في العلاقات الثنائية، واستفادت من بيئة الاستثمار المواتية والسوق المحلية الضخمة والأسواق المجاورة المرتبطة مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة، كما أسهمت في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وفي ختام كلمته، أعرب نائب رئيس الوزراء عن تمنياته لجمهورية كوريا بمزيد من التقدم والرفعة، وللعلاقات بين البلدين بالتطور والازدهار.

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