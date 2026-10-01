رشحني لمسلسل الفوريجي.. نجلاء فهمي تكشف دور أحمد آدم في مسيرتها الفنية

تحدثت الفنانة نجلاء فهمي عن علاقتها بالفنان أحمد آدم، مؤكدة أنه ليس فقط ابن بلدها من الإسكندرية، وإنما صديق عزيز وشقيق تجمعها به عشرة تمتد لنحو 25 عامًا.

وقالت نجلاء فهمي خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن أحمد آدم من أقرب أصدقائها إلى قلبها، مشيرة إلى أنه كان له دور مهم في مسيرتها، بعدما رشحها للمشاركة معه في مسلسل الفوريجي، مؤكدة أن العمل كان تجربة جميلة وأنها كانت سعيدة ومتشرفة بالعمل معه.

وأضافت نجلاء فهمي: "أحمد آدم حبيبي، وصديق غالي وأخ عزيز على قلبي»، موجهة له رسالة خاصة أعربت خلالها عن اشتياقها إليه، قائلة: «وحشتني جدًا، ويلا بقى عايزين نشوفك من تاني".

وتابعت نجلاء فهمي موجهة حديثها لأحمد آدم: «أنا عارفة إنك بتحب تقعد في البيت، بس يعني يلا بقى»، في إشارة إلى رغبتها في رؤيته والعودة للظهور من جديد.