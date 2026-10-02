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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

متى نرتدي ملابس الخريف؟.. علامات تكشف الوقت المناسب لخلع الصيفي

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
ريهام قدري

مع بداية شهر أكتوبر وانخفاض درجات الحرارة تدريجيا خلال بعض الفترات، تبدأ حالة من الحيرة حول موعد ارتداء الملابس الخريفية ، خاصة مع اختلاف درجات الحرارة بين ساعات النهار والليل.

ولا يعني بداية الخريف بالضرورة التخلي فورا عن الملابس الصيفية، إذ يعتمد اختيار الملابس المناسبة بشكل أكبر على درجات الحرارة الفعلية والشعور بالبرودة خلال اليوم.

متى يبدأ ارتداء الملابس الخريفية؟

يمكن البدء تدريجيا في إدخال قطع الملابس الخريفية مع انخفاض درجات الحرارة، خاصة في الصباح الباكر والمساء، مع الاحتفاظ ببعض الملابس الصيفية للأوقات التي ترتفع فيها الحرارة خلال النهار.

ويعد ارتداء طبقات خفيفة من الملابس من الطرق العملية خلال الفترة الانتقالية، حيث يمكن إضافة جاكيت خفيف أو كارديجان عند الشعور بالبرودة، وخلعه إذا ارتفعت درجة الحرارة.

علامات تخبرك أن الوقت حان للملابس الخريفية

هناك بعض العلامات التي يمكن الاستعانة بها عند اختيار الملابس، ومنها:

  • انخفاض درجات الحرارة في الصباح والمساء بشكل ملحوظ.
  • الشعور بالبرودة عند ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة.
  • زيادة نشاط الرياح أو تغير حالة الطقس.
  • انخفاض درجات الحرارة ليلا مقارنة بفترة الصيف.
  • الحاجة إلى ارتداء طبقة إضافية عند الخروج في الصباح.

هل يمكن ارتداء الملابس الصيفية في الخريف؟

نعم، يمكن ارتداء بعض الملابس الصيفية خلال الأيام الدافئة من الخريف، خاصة في منتصف النهار، لكن يفضل اختيار قطع يمكن تنسيقها مع طبقة إضافية تحسبا لانخفاض الحرارة.

فعلى سبيل المثال، يمكن ارتداء تيشيرت قطني مع جاكيت خفيف، أو قميص خفيف مع كارديجان، بدلا من الانتقال مباشرة إلى الملابس الشتوية الثقيلة.

متى نبدأ ارتداء الملابس الشتوية؟

عادة لا تكون هناك حاجة إلى الملابس الشتوية الثقيلة بمجرد بداية الخريف، وإنما يتم الانتقال إليها تدريجيا مع انخفاض درجات الحرارة بصورة أكبر.

ويفضل عدم الاعتماد على التاريخ وحده عند تحديد موعد تغيير الملابس، لأن الطقس يختلف من يوم لآخر، كما تختلف درجات الحرارة بين المحافظات والمناطق.

نصائح عند تغيير دولاب الملابس

يفضل عند بداية الخريف عدم تخزين جميع الملابس الصيفية مرة واحدة، بل الاحتفاظ ببعض القطع الخفيفة، خاصة أن درجات الحرارة قد ترتفع خلال بعض أيام أكتوبر.

كما يمكن تجهيز الملابس الخريفية تدريجيا، مع غسل القطع التي كانت مخزنة والتأكد من جفافها تماما قبل ارتدائها أو وضعها في الدولاب.

 أفضل وقت لارتداء الملابس الخريفية ليس مرتبطا بيوم محدد، وإنما بانخفاض درجات الحرارة الفعلية، خاصة في الصباح والمساء، مع الاعتماد على الملابس متعددة الطبقات خلال الفترة الانتقالية.

الملابس الشتوية الملابس الصيفية ارتداء الملابس الخريفي الملابس

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