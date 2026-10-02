شوبير: مبحبش أخسر أصدقائي في الإعلام.. وبنتواصل حتى لو اختلفنا

أكد الإعلامي أحمد شوبير حرصه على الحفاظ على علاقاته بزملائه في الوسط الإعلامي، مشيرًا إلى أنه لا يحب خسارة أصدقائه بسبب الاختلاف في وجهات النظر.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية: «مبحبش أخسر أصدقائي في الإعلام، ودايمًا بتواصل معاهم حتى لو اختلفنا».

وأضاف: «حصلت مشكلة مع أبو المعاطي زكي، وبعدها رجعنا نتكلم تاني، والكابتن عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي ليهم معزة كبيرة عندي».

وتابع شوبير: «سيف زاهر قعدت معاه 7 سنين، ومحصلش بينا خلاف لثانية، وإبراهيم عبد الجواد، ومش عايز أنسى حد».

وأوضح: «لما حد بيعمل حلقة حلوة بروح أبارك له، ولسه مبارك للمحمودي على حلقة لامين، وهاني حتحوت بتواصل معاه، ومحمد شبانة، وباقي زملائنا في الإعلام».

وشدد شوبير على أن الاختلاف في الآراء لا يمنع استمرار العلاقات الطيبة بين الزملاء، مؤكدًا حرصه على التواصل مع مختلف الإعلاميين وتقديم الدعم لهم عند تقديم محتوى مميز.