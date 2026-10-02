قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طعنة ورصاصة ولعنة الميراث.. شقيقان يتبادلان الاعتداء بالأسلحة في كرداسة
دوي غامض كل 24 ساعة.. الكشف عن مصدر الانفجارات في مضيق هرمز
20 مليون جنيه.. مستريح دواجن يستولى على أموال المواطنين بالجيزة
طالب صيدلة يودع أسرته قبل مصرعه في حادث سير بالمنوفية
مبادرة خفض أسعار 30 سلعة.. القائمة الكاملة والتفاصيل قبل الشراء
عضو بالأزهر: الإسلام حرم السخرية والتنمر.. والأمن والاستقرار من أعظم نعم الله
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الأحمدي بمدينة طنطا
مفاجأة تحت المياه.. العثور على سفينة غارقة منذ 400 عام تكشف أسرارا مثيرة
كثرة النزيف أبرز علامة.. أعراض سرطان عنق الرحم وطرق الاكتشاف المبكر
محمد صلاح يغادر إنجلترا متجهًا إلى تركيا للانضمام لتدريبات طرابزون سبور
هنا معتز تتأهل إلى نصف نهائي بطولة جولة CB للاسكواش 2026
حالة شديدة الندرة .. معهد الكبد بالمنوفية يستخرج تكوين جنيني من معدة رضيعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصحة العالمية: الاحتلال يمنع دخول المعدات الطبية لغزة.. و35 مستشفى تعمل جزئياً

عربات إسعاف تدخل مناطق منكوبة في غزة
عربات إسعاف تدخل مناطق منكوبة في غزة
خاطر عبادة

نددت منظمة الصحة العالمية بتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، بالتزامن مع استهداف المرافق الصحية، فيما تعمل غالبية مستشفيات القطاع بقدرات محدودة، وسط تحذيرات دولية من تداعيات كارثية على حياة أكثر من مليوني فلسطيني.

عرقلة متعمدة للإمدادات


وأكدت منظمة الصحة العالمية أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً تعرقل الاستجابة الصحية وتمنع وصول المساعدات الطبية إلى غزة، مشيرة إلى أن شحنات حيوية لا تزال عالقة عند معبر كرم أبو سالم بعدما مُنعت فرقها من جمعها وإدخالها.
وأوضحت المنظمة أن الشحنات العالقة تضم نحو 50 سريراً للعناية المركزة، بالإضافة إلى 170 شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية.

نقص حاد يشل المستشفيات


وتأتي هذه القيود في وقت يعاني فيه النظام الصحي في غزة نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والوقود، ما يحد من قدرته على تقديم الرعاية الأساسية ويزيد الضغط على المستشفيات التي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة.

تحذير من منظمة MAP

من جانبها، حذرت منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين (MAP) من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، مؤكدة أن المستشفيات لا تزال تعاني نقصاً شديداً في الإمدادات يمنع تعافي النظام الصحي.

وأشارت المنظمة إلى أن 35 مستشفى فقط من أصل 57 في القطاع تعمل بشكل جزئي، فيما لا يعمل أي مستشفى بكامل طاقته، ما يعكس حجم الانهيار الذي أصاب المنظومة الصحية.

سيطرة ميدانية وخدمات معطلة

ولفتت MAP إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت إلى ما وراء ما يُعرف بـ "الخط الأصفر" وتسيطر على نحو 70% من مساحة القطاع، فيما يواجه أكثر من مليوني فلسطيني قيوداً على الوصول إلى منازلهم والخدمات الأساسية.

وأضافت أن الهجمات والقيود على الوصول أجبرتها على تعليق مشروع وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى كمال عدوان، ونقل مشروع إعادة التأهيل من مستشفى غزة الأوروبي إلى مستشفى ناصر.

خطر يهدد المنطقة

وحذرت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حنان بلخي، من أن القيود الإسرائيلية لا تعرقل الاستجابة الصحية فحسب، بل تساهم في تدهور شامل يتجاوز آثار الهجمات، مشددة على أن انتشار الأمراض في غزة قد يشكل خطراً على المنطقة بأكملها.

مطالب بوقف تسليح إسرائيل

وفي ظل هذا الواقع، طالبت منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين بتعليق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك مكونات مقاتلات F-35، وإنهاء التعاون العسكري، وتعليق اتفاقية التجارة بين بريطانيا وإسرائيل، على خلفية التدهور المتواصل في القطاع الصحي والإنساني بغزة.

غزة الصحة العالمية الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد فتوح

اللاعب يدفع 300 ألف دولار.. تفاصيل عرض الزمالك لتجديد عقد فتوح

أمن الحرم المكي

ضايق المارة وإثار الهلع.. أمن العاصمة المقدسة ينفي محاولة تنفيذ عمل إرهابي في الحرم المكي

حالة الطقس

«منخفض جوي وأمطار رعدية».. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الجمعة وتغيّر نوعية الملابس

الزمالك

سرقة جديدة في الزمالك.. اختفاء خردة بـ15 مليون جنيه وأجهزة بلاي ستيشن وتليفزيونات

محمد هاني

الأهلي يحسم بدائل الجبهة اليمنى في ظل تعثر التجديد لـ محمد هاني

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر

أسعار العملات الأجنبية في مصر يوم الجمعة.. آخر تحديث

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

بيض بأسعار مخفضة وتراخيص بالمئات.. كيف واجهت الزراعة تحديات الإنتاج الحيواني؟

منتدى العلمين أفريقيا

الإسعاف: خطة استثنائية لتأمين الفعاليات المصرية الأفريقية بالعلمين

معهد ناصر ينظم فعاليات توعوية

لمساندة مرضى الأورام وأسرهم .. معهد ناصر ينظم فعاليات توعوية

بالصور

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد