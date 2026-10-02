رئيس وزراء الهند: أجريت محادثات بناءة مع ترامب وبحثنا سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات

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قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إنه أجرى محادثات بناءة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شملت سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات.

وكتب مودي، عبر حسابه على منصة /فيسبوك/: "لقد قمنا بمراجعة التعاون الثنائي في مجالات التجارة والدفاع والطاقة، إلى جانب عدد من القطاعات الأخرى".

وأكد الجانبان ضرورة الحفاظ على التواصل والتشاور الوثيق للدفع بالشراكة الإستراتيجية الشاملة والمستدامة بين البلدين نحو آفاق أوسع.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود المستمرة لدعم السلام والأمن الدوليين.