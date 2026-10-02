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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خناقة ستات.. القبض على طرفى مشاجرة بالقليوبية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من إحدى السيدات وأخريات لقيامهن بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بالقليوبية.


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26/ سبتمبر المنقضى حدثت مشاجرة بدائرة مركز شرطة قليوب بين طرف أول: (4 سيدات "من بينهن القائمة على النشر")، وطرف ثان: (4 سيدات "يعملن بإحدى شركات المعاملات المالية، إثنتين منهن مصابات بكدمات وسحجات متفرقة")، كما تبلغ للمركز بذات التاريخ من الطرف الثانى بتعدى الطرف الأول عليهن وإحداث إصابتهن حال مطالبتهن لإحداهن بسداد مبلغ مالى مقترض من الشركة محل عملهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف وتبادلا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى السيدات

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