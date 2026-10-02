ملك الأردن يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي جهود خفض التصعيد في المنطقة

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بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الجمعة، جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل للتهدئة يضمن أمن الدول العربية وسيادتها، مشددا على أهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأشار إلى مخرجات جولة مبادرة "اجتماعات العقبة"، التي عقدت مؤخرا في فرنسا، لحشد الدعم الدولي للجيش اللبناني وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.

وجدد العاهل الأردني تحذيره من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب سوريا في جهودها الرامية إلى تعزيز أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.

وتناول الاتصال كذلك سبل البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة في مختلف المجالات.