جيل جديد من أجهزة Amazon Kindle يعيد الأزرار المادية

طرحت شركة «أمازون» تشكيلة متكاملة وجديدة من أجهزة القراءة الإلكترونية «كيندل» استعداداً للاحتفال بعيد ميلادها العشرين.

وشمل التحديث الطراز الاقتصادي الصغير، بجانب إصدار «بيبروايت» الشهير، وجهاز «كلرسوفت» المزود بشاشة ملونة.

وتأتي الأجهزة الجديدة بتصميمات أخف وزناً وأكثر أناقة، لتمنح عشاق القراءة تجربة مريحة ومطولة.

طراز كيندل الأساسي يصبح أصغر حجماً

وفقاً لتقرير نشره موقع CNET التقني المتخصص، حصل قارئ «كيندل» الصغير مقاس 6 بوصات على شاشة مسطحة مدمجة بالكامل دون حواف بارزة.

ويعتبر هذا الجهاز الأخف وزناً في تاريخ السلسلة بوزن لا يتجاوز 140 جراماً فقط.

كما زادت سرعته في فتح الكتب بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق، مع بطارية تدوم لستة أسابيع.

ووفرت أمازون للجهاز خيارات ألوان عصرية وجديدة تشمل البنفسجي الفاتح والأخضر البحري والسماوي الرائع.

كما طرحت الشركة نسخاً مخصصة للأطفال تتضمن أغطية جذابة واشتراكاً مجانياً لمدة عام كامل.

ويبدأ سعر هذا الطراز الاقتصادي من 150 دولاراً، وتتوفر منه نسخة فاخرة بظهر من الألومنيوم.

شاشات ملونة

قدمت الشركة نسخة محدثة من «كيندل بيبروايت» مقاس 7 بوصات المقاوم للماء ببطارية تصمد 12 أسبوعاً.

ويبدأ سعر بيبروايت من 200 دولار، مع طرحه للشحن الفعلي بحلول يوم 28 أكتوبر الجاري.

أما جهاز «كيندل كلرسوفت» الملون، فيصل بسعر 290 دولاراً ليعرض أغلفة الكتب والرسومات بألوان زاهية.

وعالجت أمازون مشاكل الإضاءة السابقة في الشاشة الملونة عبر تقنيات ضوئية حديثة تمنع بهتان التفاصيل.

وتأتي الإصدارات الخاصة بسعة تخزين 32 جيجابايت مع ميزة النقر المزدوج لتقليب الصفحات بسلاسة.

وفاجأت الشركة المستخدمين بملحق «Kindle Click» الجديد، وهو ريموت صغير يعمل بالبلوتوث لتقليب الصفحات عن بعد.

ويبلغ سعر الريموت 35 دولاراً، ليساعدك على القراءة في السرير أو أثناء السفر دون لمس الشاشة.

كما طرحت حافظة ذكية بسعر 80 دولاراً تحتوي على أزرار فيزيائية مدمجة لتقليب الصفحات يدوياً.

ووفرت أمازون قاعدة شحن وتثبيت مكتبية جديدة للأجهزة المتطورة بسعر يبلغ 60 دولاراً.