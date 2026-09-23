«أمازون» تفتح باب الحجز المسبق لسماعات Beats 360 اللاسلكية الجديدة بسعر رسمي مُحدّد

فتحت منصة التجارة الإلكترونية "أمازون" (Amazon) رسمياً، بحسب ما أورده موقع "ماك رومرز" (MacRumors) التقني المتخصص في تقرير صادر بتاريخ 22 سبتمبر 2026، باب الحجز والطلب المسبق لسماعات الرأس اللاسلكية الجديدة "بيتس 360" (Beats 360) التابعة لشركة "آبل" (Apple)، معلنةً عن السعر الرسمي وموعد بدء عمليات الشحن والتوزيع المباشر للعملاء.

تفاصيل فتح باب الحجز المسبق لسماعات Beats 360

وبحسب ما أورده موقع "ماك رُومرز" في تقريره الصادر، أدرجت منصة أمازون صفحة البيع المسبق لسماعات Beats 360 بكافة خيارات الألوان المعتمدة، محددة السعر الرسمي عند 199.99 دولاراً، مع تحديد موعد انطلاق التسليم الفوري والشحن إلى عناوين المشترين مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح التقرير الفني أن إتاحة الحجز المسبق تأتي بعد الإعلان الأولي عن السماعات، حيث تتيح المنصة للمستهلكين ضمان الحصول على وحداتهم وتأكيد الطلب مع ميزة تثبيت السعر الأدنى المعمول بها لدى أمازون قبل الطرح الميداني في المتاجر.

المزايا التقنية ودعم ميزة الصوت المكاني المتطور

وأفادت التفاصيل الواردة بداخل التقرير بأن سماعات Beats 360 تركز بصفة رئيسية على تقديم تجربة استماع محيطية شاملة بزاوية 360 درجة، مع دعم تقنية الصوت المكاني (Spatial Audio) المدمجة مع خاصية التتبع الديناميكي لحركة الرأس، مما يعزز واقعية توزيع الترددات الصوتية أثناء تشغيل الوسائط والمقاطع المرئية.

وذكر الموقع التقني أن السماعات تعتمد على محركات صوتية مخصصة ومطورة لتقليل التشويه الصوتي وتوفير توازن دقيق بين درجات التردد المنخفضة والعالية، إلى جانب تزويدها بمنظومة إلغاء الضوضاء النشط (ANC) المتكيفة مع البيئة الخارجية، ونمط الشفافية لسماع الأصوات المحيطة بوضوح.

التوافق التشغيلي مع أنظمة iOS

وأشار التقرير الإخباري لموقع MacRumors إلى أن سماعات Beats 360 تدمج شريحة اقتران متطورة توفر اتصالاً فورياً بلمسة واحدة مع أجهزة آبل بنظام iOS وأجهزة أندرويد على حد سواء، مع دعم التبديل التلقائي السلس بين مختلف الأجهزة المتصلة بحساب المستخدم.

وتوفر السماعات الجديدة عمر بطارية يصل إلى 30 ساعة من التشغيل المتواصل مع تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء، وترتفع المدة لتصل إلى نحو 40 ساعة عند تعطيلها، فضلاً عن دعم تقنية الشحن السريع Fast Fuel التي تمنح ما يصل إلى 4 ساعات من العمل بعد شحنها لمدة 10 دقائق فقط عبر منفذ USB-C.

الخيارات اللونية وخطط التوزيع في المتاجر العالمية

وتطرح الشركة سماعات Beats 360 بخيارات متعددة للألوان تشمل الأسود غير اللامع، والأبيض العاجي، والأزرق الداكن، مع تضمين كابل صوت تناظري ومحفظة حماية متينة بداخل صندوق التغليف المعتمد على مواد قابلة للتدوير.

وتستمر منصة أمازون ومتاجر التجزئة المعتمدة في تلقي طلبات الشراء تمهيداً لبدء الشحن وتوفير السماعات عبر أرفف المتاجر الرسمية لشركة آبل وموزعيها في مختلف الأسواق العالمية خلال الأيام القليلة المقبلة.