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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد تحتفل بالعيد القومي الـ67 بافتتاح عدد من المشروعات

احتفالات العيد القومي للوادي الجديد
احتفالات العيد القومي للوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

تستعد محافظة الوادي الجديد لتنظيم مجموعة من الفعاليات المتنوعة احتفالًا بعيدها القومي الـ67، وذلك اليوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2026، من خلال برنامج احتفالي يمتد على مدار اليوم، ويجمع بين استعراض الإنجازات، وافتتاح المشروعات، والفعاليات الطبية والرياضية والفنية والترفيهية.

وأعلن المركز الإعلامي لمحافظة الوادي الجديد برنامج فعاليات الاحتفال، الذي يبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بعرض إنجازات المحافظة و«رؤية الغد»، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجمع الحكومي، يعقبه في الثانية عشرة والنصف ظهرًا تدشين القافلة الطبية العسكرية بمركز الإشعاع الحضاري.

ويتضمن البرنامج في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتعليمية بالمحافظة، ضمن الفعاليات التي تستهدف إبراز ما شهدته المحافظة من مشروعات وتنمية في مختلف القطاعات.

ماراثون رياضي ومبادرة لخفض الأسعار

وتنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا فعاليات الماراثون الرياضي، بالتزامن مع مبادرة لخفض الأسعار، ضمن برنامج الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

وتتواصل الفعاليات في الرابعة عصرًا بالإستاد الرياضي، حيث يشهد البرنامج إقامة الفعاليات الرئيسية، التي تتضمن عروضًا رياضية وفنية واستعراضية، بمشاركة عدد من الجهات والفرق المشاركة في الاحتفالات.

عروض جوية ضمن برنامج الاحتفال

ويشهد الإستاد الرياضي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً عروضًا للمظلات الجوية، في واحدة من الفعاليات الاستعراضية التي يتضمنها البرنامج الاحتفالي، على أن تتخلل اليوم فترات استراحة قصيرة وفق الجدول المعلن.

حفل فني مسائي في سينما هيبس

وتختتم فعاليات الاحتفال في تمام الساعة التاسعة مساءً بإقامة الحفل الفني المسائي بسينما هيبس، ليكون مسك ختام برنامج الاحتفالات بالعيد القومي الـ67 لمحافظة الوادي الجديد، الذي يجمع بين عرض الإنجازات وافتتاح المشروعات والفعاليات الطبية والرياضية والفنية والترفيهية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد العيد القومي

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