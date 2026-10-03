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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: منتدى العلمين للأعمال يعظم فرص مصر الاقتصادية في السوق الأفريقية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يعكس توجهًا متزايدًا نحو بناء نموذج جديد للعلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية، يقوم على تحقيق المصالح المشتركة وخلق فرص حقيقية للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في مصر ودول القارة.

«العلمين – أفريقيا للأعمال»

وقالت الكاتب إن المرحلة الحالية تفرض الانتقال بالعلاقات الاقتصادية مع أفريقيا من مجرد التبادل التجاري إلى التكامل في سلاسل القيمة والإنتاج، بما يسمح بإقامة شراكات تستفيد من الإمكانات المتاحة في كل دولة، وتخلق منتجات وخدمات قادرة على المنافسة داخل الأسواق الأفريقية وخارجها.

وأوضحت أن السوق الأفريقية تتمتع بفرص واسعة أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات، خاصة مع تنوع احتياجاتها وارتفاع الطلب على العديد من المنتجات والخدمات، وهو ما يمنح الشركات المصرية مساحة كبيرة لتوسيع نشاطها وبناء قواعد تجارية جديدة داخل القارة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من التحرك الاقتصادي المصري في أفريقيا، من خلال فتح قنوات مباشرة للتواصل مع الأسواق، وتبادل المعلومات والخبرات، وتيسير الوصول إلى الشركاء والعملاء، بما يساعد المشروعات المصرية على تجاوز تحديات الدخول إلى الأسواق الخارجية.

تعظيم العائد الاقتصادي من العلاقات المصرية الأفريقية

وأشارت إلى أن تعظيم العائد الاقتصادي من العلاقات المصرية الأفريقية يتطلب كذلك زيادة الاعتماد على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتطوير أدوات تمويل وتأمين التجارة، بما يمنح المستثمرين قدرًا أكبر من القدرة على التوسع واستدامة النشاط.

وأكدت الكاتب أن المنتدى يمثل مساحة مهمة للتعارف بين المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار، والأهم هو تحويل هذا التواصل إلى اتفاقات ومشروعات وبرامج تعاون مستمرة، مشيرة إلى أن قوة العلاقات المصرية الأفريقية يمكن أن تنعكس بصورة أكبر عندما تتحول إلى حركة نشطة للسلع والاستثمارات والخبرات بين دول القارة.

وشددت على أن مصر لديها فرصة لتعزيز موقعها كبوابة للتعاون الاقتصادي بين مختلف الأسواق الأفريقية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها الإنتاجية وشبكة علاقاتها داخل القارة، بما يفتح أمام الاقتصاد المصري مجالات جديدة للنمو ويمنح القطاع الخاص فرصًا أوسع للتوسع خارج السوق المحلية.

منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» 2026 البرلمان النواب نواب

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