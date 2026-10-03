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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هدية العيد القومي تصل كفرالساحل بطنطا.. الصرف الصحي يدخل القرية لأول مرة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر الساحل التابعة لمركز طنطا، بتكلفة 37 مليون جنيه، لخدمة 4,703 مواطنين من أهالي القرية وعزبة حامد عوادة.

يأتي ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لتصل خدمة الصرف الصحي لأول مرة إلى كفر الساحل وعزبة حامد عوادة، بما يضيف خدمة أساسية جديدة إلى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تحرك تنفيذي عاجل 

وعقب الافتتاح، استمع المحافظ إلى شرح حول مكونات المحطة، والتي تأتي ضمن مشروعات «الميجا» للصرف الصحي بالمحافظة، بتمويل من شركاء التنمية، بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الآسيوي، بإجمالي تكلفة 2.8 مليار جنيه، وتشمل 22 مشروع صرف صحي متكاملًا و3 محطات معالجة.

وتقام محطة كفر الساحل على مساحة 216 مترًا مربعًا، بطاقة تصميمية 3,456 مترًا مكعبًا يوميًا، وبإجمالي أطوال شبكات 7.287 كم، وتضم 3 طلمبات غاطسة، بواقع طلمبتين أساسيتين وطلمبة احتياطية، إلى جانب مولد كهرباء احتياطي بقدرة 65 ك.ف.أ.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي أن العيد القومي لمحافظة الغربية يأتي هذا العام محملًا بمشروعات وخدمات جديدة لأهالينا، موضحًا أن وصول الصرف الصحي لأول مرة إلى كفر الساحل يمثل هدية حقيقية لأهالي القرية، ويجسد حرص الدولة على وصول الخدمات الأساسية إلى المواطنين في مختلف القرى، مشيرًا إلى مواصلة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لتلبية احتياجات الأهالي.

تحسين خدمات المواطنين 

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التشغيل والصيانة، والحفاظ على كفاءة المحطة ومكوناتها، بما يضمن استدامة الخدمة وجودتها، ويحقق الاستفادة المثلى من المشروع لخدمة أهالي كفر الساحل وعزبة حامد عوادة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات قري مركز طنطا عيد القومي

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