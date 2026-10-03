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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تطوير بيئة الأعمال خطوة أساسية لتحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاج

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير بيئة الأعمال من خلال رقمنة الإجراءات وتبسيطها يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ استثماري أكثر كفاءة ومرونة، يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح" سمير" في تصريحات خاصة أن التحول الرقمي في الإجراءات الاستثمارية يسهم في تسهيل تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية، فضلًا عن الحد من الإجراءات المعقدة والمتكررة التي قد تمثل تحديًا أمام المستثمرين.

تطوير بيئة الأعمال


وأوضح عضو الشيوخ أن تطوير بيئة الأعمال يجب أن يرتكز على تقديم خدمات سريعة وواضحة للمستثمر، مع توحيد الإجراءات وتعزيز التكامل بين الجهات المختلفة، بما يضمن سهولة الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات.


جاء ذلك بعد أن استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجلس سيدات الأعمال العرب برئاسة  حصة العبدالله، وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من ممثلي المجلس، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري العربي، ودعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، واستعراض جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الاستثمار.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مجلس سيدات الأعمال العرب، وفتح قنوات مباشرة للتواصل مع سيدات الأعمال الراغبات في الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم لقاءات دورية لعرض الفرص الاستثمارية والتعرف على التحديات التي تواجه المستثمرات.

واستعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، خاصة من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات وربط الجهات الحكومية ذات الصلة بالخدمات الاستثمارية، بما يسهم في تسريع الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب تطوير منصة لربط الجهات الحكومية المعنية بإجراءات زيادة رؤوس الأموال وتطوير الخدمات والتراخيص الخاصة بالأنشطة الاقتصادية. 

مجلس الشيوخ الاقتصاد المصري الاقتصاد الاستثمارات استثمار ريادة الأعمال

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