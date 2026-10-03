بحضور وزيري التضامن والتنمية المحلية.. «شفاء الأورمان» تعلن افتتاح أول وحدة «سيكلوترون» لإنتاج النظائر المشعة في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، إنجازاً طبياً جديداً في الصعيد، بافتتاح وحدة «السيكلوترون» بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، والتي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة لإنتاج النظائر المشعة المستخدمة في التشخيص المبكر والدقيق لمرض الأورام.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، إلى جانب الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، ولفيف من كبار المسؤولين والشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والطبية.

وتتضمن الفعالية إحتفالية رسمية شملت جولة تفقدية داخل الوحدة الجديدة للوقوف على أحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة، عقبها عرض تقديمي مفصل يتناول أهمية مشروع «السيكلوترون» ودوره المحوري المستقبلي في دعم المنظومة الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة لمرضى الأورام في صعيد مصر.

وتأتي هذه الخطوة الهامة والفريدة من نوعها لتترجم حقيقة ملموسة ومكتملة الأركان على أرض الواقع في صعيد مصر، حيث تمثل الوحدة نقلة نوعية في إتاحة أحدث منظومات الخدمة الطبية والعلاجية، وتوفر هذه الوحدة خدمات تشخيصية وطبية متقدمة تعتمد على أحدث تقنيات الطب النووي، مما يرفع دقة الكشف المبكر عن الأورام وتحديد أماكن انتشارها بوضوح فائق.

وأوضح الأستاذ الدكتور «هاني حسين» المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان، أن وحدة السيكلوترون تهدف إلى إنتاج النظائر المشعة التي تستخدم في أجهزة المسح الذري البوزيتروني (PET-CT) لتحديد مواضع الأورام بدقة متناهية، بجانب تسريع بروتوكولات العلاج و القضاء على فترة الانتظار المرتبطة بنقل المادة المشعة من القاهرة، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار الطبي وزيادة نسب الشفاء.

وأضاف مدير مستشفيات شفاء الأورمان، أن الوحدة تتيح تقديم كافة الفحوصات والجرعات مجاناً بالكامل للمرضى لضمان العدالة الصحية وتكافؤ الفرص العلاجية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المادية والجسدية، مؤكداً أن توفير المادة المشعة في محافظة الأقصر، سوف تنتهي رحلات السفر الشاقة والمكلفة التي كان يخوضها المرضى وأسرهم.

كما أشار الدكتور خالد النوري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان، أن افتتاح وحدة السيكلوترون يعد استكمالاً لرؤية المستشفى القائمة على تقديم خدمة طبية مجانية شاملة ذات معايير عالمية لكل أبناء الصعيد دون تفرقة، مشيراً أن هذه الخطوة تتوج الجهود المبذولة لتوفير خدمة طبية مجانية ومتكاملة وفق أحدث المعايير العالمية.

ومن جانبه أوضح الأستاذ «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن السعي لتطوير المستشفى وإدخال أحدث التقنيات الطبية العالمية ليس مجرد خطة عمل، بل هو التزام أخلاقي وإنساني تجاه أهالينا في الصعيد، مضيفاً أن افتتاح السيكلوترون يضمن توفير الجرعات التشخيصية بدقة متناهية وفي الوقت المناسب، ليظل الصعيد دائماً في دائرة الاهتمام والتطوير الصحي.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفي تضع نصب أعينها دائماً رفع المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم، وتوفير أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية، بما يضمن حق كل مريض في الحصول على رعاية صحية فائقة الجودة تدعم فرص الشفاء وتغنيهم عن مشقة السفر إلى العاصمة.

وفي السياق ذاته أعرب أهالي الصعيد عن بالغ الامتنان والتقدير بشأن افتتاح وحدة السيكلوترون، مشيدين بجهود مستشفي شفاء الأورمان، وحرصها الدائم على تسخير أحدث التطورات الطبية لخدمة المرضى، مؤكدين أن المستشفى يواصل دوره الريادي في تقديم أفضل مستويات الرعاية العلاجية بالمجان.