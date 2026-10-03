إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبو زعفة بالأقصر

شهد اللواء أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، نيابة عن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مراسم إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقرية أبو زعفة، وذلك تحت إشراف مديرية أمن الأقصر، وبحضور عدد من القيادات الأمنية بمديرية الأمن.

جاء ذلك بمجهودات النائب أحمد رمضان، عضو مجلس النواب، والشيخ رزقي محمد سيد، رئيس لجنة المصالحات و فض المنازعات، وعدد من أعضاء اللجنة.

وشارك فى الحضور عدد من المشايخ وكبار العائلات، ووفد من الكنيسة، ووفد من مديرية الأوقاف والأزهر الشريف.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، أن إنهاء الخصومات ونشر ثقافة العفو والتسامح يمثلان قيمة راسخة في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بدعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ قيم التآخي والسلام، خاصة في صعيد مصر، والعمل على احتواء الخلافات وإنهائها بالطرق السلمية.

وأشاد الهواري بجهود مديرية أمن الأقصر ولجنة فض المنازعات والمشايخ وكبار العائلات وجميع المشاركين في إتمام الصلح، مؤكدا أن التكاتف بين مؤسسات الدولة والقيادات الشعبية والدينية يسهم في نشر ثقافة التسامح، والحفاظ على استقرار الأسر وتماسك المجتمع.

وفي ختام كلمته، تقدم رئيس مركز ومدينة إسنا، نيابة عن محافظ الأقصر، بخالص الشكر والتقدير لجميع السادة النواب عن مركز ومدينة إسنا، والعمد والمشايخ، وأعضاء لجنة المصالحات، وكل من أسهم في إتمام هذا الصلح وإنهاء الخصومة، مؤكدا أن جهودهم تعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية وحرص الجميع على تحقيق الاستقرار والسلام بين أبناء إسنا.

وشهدت مراسم الصلح توافق طرفي الخصومة وإنهاء الخلاف، في أجواء سادها التسامح، لتطوى بذلك صفحة من النزاع وتبدأ مرحلة جديدة يسودها الود وصلة الرحم بين أبناء العائلة الواحدة.