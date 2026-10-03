إصابة عشرات الفلسطينيين جراء هجوم مستوطنين على المزارعين بجنوب نابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم "السبت"، بجروح ورضوض، عقب هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على المزارعين في قرية أوصرين جنوب نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في المنطقة الغربية من القرية، واعتدوا على عدد منهم؛ ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض، كما استهدف المستوطنون منازل الفلسطينيين ومركباتهم بالحجارة؛ ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بها.

في سياق متصل، هاجم مستوطنون، مزارعين في بلدة بورين جنوب نابلس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما هاجموا المزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة قماص جنوب مدينة نابلس، وذلك بعد يوم من هجومهم على منطقة جبل العرمة، وإطلاق الرصاص الحي.