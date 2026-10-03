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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تشهد احتفالية الإستاد الرياضي وعروض المظلات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، عصر اليوم، الاحتفالية التي أُقيمت بالإستاد الرياضي بمدينة الخارجة، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء المحافظة،  ومشاركة واسعة من مختلف القطاعات الحكومية والخدمية، في لوحة وطنية جمعت بين العروض الرياضية والفنية والاستعراض الجوي لفرق المظلات التابعة للقوات المسلحة، احتفاءً بالمناسبة الوطنية وتخليدًا لذكرى انطلاق مسيرة التعمير والتنمية، وما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، ومحمد كجك نائب المحافظ،استُهلت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبه طابور عرض المشاركين الذي تقدّمته حملة الأعلام، بمشاركة طلاب جامعة الوادي الجديد، وجامعة الأزهر، والجامعة الأهلية، ومنطقة الأزهر، وقطاعات التربية والتعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة، لتتوالى الفعاليات باصطفافً للمركبات والمعدات التابعة لعدد من الجهات، بمشاركة سيارات قوات الأمن والدفاع المدني وهيئة الإسعاف والوحدات المحلية، أعقبه عرض للموسيقى العسكرية، ثم سلسلة من العروض الرياضية شملت مهارات الكاراتيه، إلى جانب استعراض مهارات الإيكيدو والدفاع عن النفس، وعرض فريق اللياقة البدنية الذي قدم تشكيلات حركية مميزة وتمرينات رياضية جماعية لاقت استحسان الحضور.

وشهدت الفعاليات كذلك استعراضًا جويًا مميزًا لفرق المظلات، بمشاركة فريق «سكاي وان» للرياضات الجوية، والذي أضفى أجواءً استثنائية على الاحتفال، جمع بين المهارة والثقة بالنفس ، قبل أن تختتم العروض بفقرتين للفنون الشعبية قدمتها فرق الفنون الشعبية بمديرية الثقافة، عكست ثراء الموروث الواحاتي وتنوعه، في لوحة فنية جمعت بين الأصالة والبهجة وروح الاحتفال.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، بعثت المحافظ برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإلى رجال القوات المسلحة والشرطة وكل من أسهم في مسيرة بناء وتنمية الوادي الجديد، مؤكدةً أن الاحتفال بالعيد القومي يمثل مناسبة متجددة لاستحضار ما صنعه الآباء والأجداد، وتذكير الأجيال الحالية بما بذلوه من جهد وتضحيات في سبيل تعمير أرض الواحات واستصلاحها، مشيرةً إلى أن وصول أولى قوافل التعمير وسلاح المهندسين إلى أرض الوادي الجديد عام 1959 مثّل نقطة انطلاق تاريخية لمسيرة بناء امتدت آثارها لتصبح المحافظة جزءًا فاعلًا من منظومة التنمية الشاملة للدولة.

وأكدت أن ما تحقق على أرض المحافظة يحمّل الجميع مسؤولية مواصلة مسيرة البناء والعمل، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والتكامل لخدمة المواطنين وتحسين جودة الحياة، معربةً عن تقديرها لكل يدٍ مخلصة أسهمت في البناء والدفع بمعدلات الانتاج والاكتفاء ، ولكل مواطن يؤدي عمله بإخلاص، ولكل جيل يحافظ على ما تحقق ، مؤكدةً أن أبناء المحافظة سيظلون شركاء أساسيين في صناعة حاضرها واستشراف مستقبلها.

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