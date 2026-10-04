على هامش احتفالات المحافظة بالعيد القومي.. محافظ الوادي الجديد تُطلق إشارة بدء «ماراثون الوادي» الرياضي

أطلقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، إشارة بدء «ماراثون الوادي» الرياضي من أمام مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمشاركة عدد كبير من أبناء المحافظة والمتسابقين من مختلف الأعمار والفئات، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وحامد محمد عبدالله القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، وجهاد متولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، ومحمد فكري مدير عام مديرية الشباب والرياضة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وانطلق الماراثون وفق المسار المحدد وصولًا إلى الإستاد الرياضي بمدينة الخارجة، وسط مشاركة مجتمعية وشبابية، في إطار الفعاليات الرياضية المصاحبة للاحتفال، ودعم ممارسة الرياضة وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وإتاحة أجواء تنافسية وترفيهية تعزز المشاركة المجتمعية وتدعم نشر ثقافة الرياضة بين أبناء المحافظة.

واختتم فعاليات الماراثون بتكريم الفائزين وتقديم جوائز مالية بإجمالى 20 ألف جنيه، موزعة على المراكز الأولى ، تشجيعًا للمشاركة الرياضية وتكريم الفائزين، على أن يتم تسليم الجوائز في ختام العروض المقامة بالاستاد الرياضي بمدينة الخارجة.