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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كيم جونج أون يشرف على تدريب لإطلاق صاروخ فرط صوتي

كيم جونج أون يشرف على تدريب لإطلاق صاروخ فرط صوتي
كيم جونج أون يشرف على تدريب لإطلاق صاروخ فرط صوتي
خاطر عبادة

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اليوم الأحد، شخصياً على تدريب لإطلاق صاروخ فرط صوتي، حيث شهد إطلاق صاروخ استراتيجي متوسط المدى من المنطقة الشرقية للبلاد باتجاه "بحر كوريا الشرقي".

كيم جونج أون يشرف على تدريب لإطلاق صاروخ فرط صوتي


وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التدريب اختبر الموثوقية والقدرة على الحركة والجاهزية القتالية لنظام الأسلحة الاستراتيجية فرط الصوتية في البلاد.

الصاروخ يقطع 1000 كيلومتر


وأفادت الوكالة أن الصاروخ قطع مسافة 1000 كيلومتر قبل إصابة هدفه المحدد بدقة.رسالة ردعوقال كيم جونغ أون خلال إشرافه على التجربة: "من خلال تدريب الإطلاق اليوم، أظهرت قوات الصواريخ الاستراتيجية بشكل كامل كفاءتها المهنية وجاهزيتها لشن هجوم مضاد".

وأضاف أن بيونج يانج ستواصل تعزيز قدراتها للردع النووي، واصفاً إياها بأنها "أمر لا غنى عنه لحماية الأمن القومي والاستقرار".

كيم جونج أون كوريا الشمالية تجربة صاروخية صاروخ فرط صوتي

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